MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı 12 Ekim? Yeni takımlar belli oldu
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Kaptanlık oyunu haftanın en dikkat çeken etaplarından biri olmaya devam ediyor. Yarışmacılar bu etapta mavi takım kaptanı olabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı 12 Ekim? İşte tüm detaylar...
12 Eylül Pazar günü MasterChef'te kaptanlık etabı ekrana geldi. Yarışmanın yeni bölümünde mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar kıyasıya bir rekabet etti.
Haftanın başında oynanan bu oyunla beraber hem takım kaptanı belirlendi hem de kadrolar netleşti.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
12 Ekim Pazar günü yayınlanan MasterChef'te mavi takım Furkan, kırmızı takım kaptanı Murat Can oldu.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Furkan (Kaptan)
Özkan
Çağatay
Gizem
Sezer
Eylül
Ayten
Barış
Çağlar
KIRMIZI TAKIM:
Murat Can (Kaptan)
Hakan
Sümeyye
Ayla
Mert
Cansu
Onur
Aslı
Nisa
