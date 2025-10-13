MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı 12 Ekim? Yeni takımlar belli oldu

12 Eylül Pazar günü MasterChef'te kaptanlık etabı ekrana geldi. Yarışmanın yeni bölümünde mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar kıyasıya bir rekabet etti.

Haftanın başında oynanan bu oyunla beraber hem takım kaptanı belirlendi hem de kadrolar netleşti.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

12 Ekim Pazar günü yayınlanan MasterChef'te mavi takım Furkan, kırmızı takım kaptanı Murat Can oldu.

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM:

Furkan (Kaptan)

Özkan

Çağatay

Gizem

Sezer

Eylül

Ayten

Barış

Çağlar

KIRMIZI TAKIM:

Murat Can (Kaptan)

Hakan

Sümeyye

Ayla

Mert

Cansu

Onur

Aslı

Nisa