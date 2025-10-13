Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı 12 Ekim? Yeni takımlar belli oldu

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı 12 Ekim? Yeni takımlar belli oldu

- Güncelleme:
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı 12 Ekim? Yeni takımlar belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Kaptanlık oyunu haftanın en dikkat çeken etaplarından biri olmaya devam ediyor. Yarışmacılar bu etapta mavi takım kaptanı olabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı 12 Ekim? İşte tüm detaylar...

12 Eylül Pazar günü MasterChef'te kaptanlık etabı ekrana geldi. Yarışmanın yeni bölümünde mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar kıyasıya bir rekabet etti.

Haftanın başında oynanan bu oyunla beraber hem takım kaptanı belirlendi hem de kadrolar netleşti. 

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı 12 Ekim? Yeni takımlar belli oldu - 1. Resim

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

12 Ekim Pazar günü yayınlanan MasterChef'te mavi takım Furkan, kırmızı takım kaptanı Murat Can oldu.

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı 12 Ekim? Yeni takımlar belli oldu - 2. Resim

MAVİ TAKIM:

Furkan (Kaptan)
Özkan
Çağatay
Gizem
Sezer
Eylül
Ayten
Barış
Çağlar

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı 12 Ekim? Yeni takımlar belli oldu - 3. Resim

KIRMIZI TAKIM:

Murat Can (Kaptan)
Hakan
Sümeyye
Ayla
Mert
Cansu
Onur
Aslı
Nisa

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
