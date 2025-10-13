Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Trabzon'da yarın okullar tatil mi? 14 Ekim Trabzon'da kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor

Trabzon'da yarın okullar tatil mi? 14 Ekim Trabzon'da kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzon&#039;da yarın okullar tatil mi? 14 Ekim Trabzon&#039;da kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor
Trabzon, Kar Tatili, Okullar, Hava Durumu, Doğu Karadeniz, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yarın Trabzon'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı. Trabzon için sarı uyarı yapılırken hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece altına ineceğini duyurdu.

Yarın Trabzon'da okullar tatil mi? kar tatili haberleri gündemki yerini aldı. Öğrenci, veliler ve eğitim çalışanları gözlerini valilik tarafından açıklanacak duyuruya çevirdi.

Bölge genelinde kuvvetli yağış, kar ve rüzgarın etkisi olması beklenirken, ulaşımda aksamalar, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması isteniliyor.

Trabzon'da yarın okullar tatil mi? 14 Ekim Trabzon'da kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor - 1. Resim

YARIN TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ekim Salı günü için Trabzon'da okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda herhangi bir resmi karar verilmemiştir.

Öğrenciler ve veliler, Salı günü eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Ancak şimdiye kadar valiliklerden gelen açıklamalara göre, eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde sürecektir.  Sosyal medyada ortaya atılan tatil iddialarının aksine, resmi kurumlar tarafından herhangi bir tatil duyurusu yapılmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adana'da öldürülen 3 çocuk babası tuzağa mı düşürüldü? Bıçaklanma görüntüleri ortaya çıktıÜnlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 'Bazıları kabul etti' iddiası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ukrayna - Azerbaycan maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifreli mi canlı yayınlanacak? - HaberlerUkrayna - Azerbaycan maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifreli mi canlı yayınlanacak?Sahtekarlar Haluk Bilginer konuk oyuncu mu, diziden ayrıldı mı? - HaberlerSahtekarlar Haluk Bilginer konuk oyuncu mu, diziden ayrıldı mı?Sahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim? Güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde! - HaberlerSahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim? Güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde!Mehter Marşı çalan melodili yol nerede? İşte melodili yolların adresi! - HaberlerMehter Marşı çalan melodili yol nerede? İşte melodili yolların adresi!a101 aktüel kataloğu: 16 Ekim Perşembe A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak? - Haberlera101 aktüel kataloğu: 16 Ekim Perşembe A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?Kuzey İrlanda - Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Dünya Kupası Elemeleri canlı yayın bu akşam! - HaberlerKuzey İrlanda - Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Dünya Kupası Elemeleri canlı yayın bu akşam!
Sonraki Haber Yükleniyor...