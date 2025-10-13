Trabzon'da yarın okullar tatil mi? 14 Ekim Trabzon'da kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor

Yarın Trabzon'da okullar tatil mi? kar tatili haberleri gündemki yerini aldı. Öğrenci, veliler ve eğitim çalışanları gözlerini valilik tarafından açıklanacak duyuruya çevirdi.

Bölge genelinde kuvvetli yağış, kar ve rüzgarın etkisi olması beklenirken, ulaşımda aksamalar, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması isteniliyor.

YARIN TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ekim Salı günü için Trabzon'da okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda herhangi bir resmi karar verilmemiştir.

Öğrenciler ve veliler, Salı günü eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Ancak şimdiye kadar valiliklerden gelen açıklamalara göre, eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde sürecektir. Sosyal medyada ortaya atılan tatil iddialarının aksine, resmi kurumlar tarafından herhangi bir tatil duyurusu yapılmadı.