Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Mehter Marşı çalan melodili yol nerede? İşte melodili yolların adresi!

Mehter Marşı çalan melodili yol nerede? İşte melodili yolların adresi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye, Mehter Marşı, Trakya, Edirne, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de sürüş deneyimini müzikal bir keyfe dönüştüren melodili yol projesi genişlemeye devam ediyor. Ankara’dan sonra uygulamanın yeni durağı Trakya oldu. Mehter Marşı çalan melodili yol nerede merak ediliyor. İşte melodili yolların adresi...

Türkiye’de ilk melodili yol uygulaması Mayıs 2025’te Ankara’da devreye alınmıştı. Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu ve Ankara-Eskişehir Devlet Yolu üzerinde yapılan uygulamada sürücüler, belirli bir hızla seyrettiğinde Mozart’ın “Türk Marşı” melodisini duymuştu. Trakya’daki yeni uygulama ise Mehter Marşı ile bu geleneği sürdürdü.

Mehter Marşı çalan melodili yol nerede? İşte melodili yolların adresi! - 1. Resim

MEHTER MARŞI ÇALAN MELODİLİ YOL NEREDE?

Türkiye’de melodili yol uygulaması yayılmaya devam ediyor. İlk olarak Ankara’da başlatılan projeye bir yenisi daha eklendi. Yeni melodili yol Edirne-Kırklareli karayolunda hayata geçirildi. Yoldan geçen sürücüler, sabit hızda seyir ettiklerinde Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapabiliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen uygulama, Söğütlüdere Köyü mevkisinde bulunuyor. Yol yüzeyine yerleştirilen özel oyuklar, araç lastiklerinin temasıyla titreşim oluşturuyor. Sürücü yaklaşık 80 kilometre hızla ilerlediğinde titreşimler müziğe dönüşüp Mehter Marşı net bir şekilde duyuluyor.

Mehter Marşı çalan melodili yol nerede? İşte melodili yolların adresi! - 2. Resim

MELODİLİ YOLA NASIL GİDİLİR, ADRESİ NEDİR?

Yeni melodili yol Edirne-Kırklareli karayolu üzerinde, Söğütlüdere Köyü yakınlarında yer alıyor. Edirne’den Kırklareli yönüne seyahat eden sürücüler, köy mevkiinden geçerken melodili bölüme ulaşıyor. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, melodili yol projesinin Türkiye’de büyük ilgi gördüğünü ve farklı bölgelerde de benzer uygulamaların yapılacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, sistemin en iyi şekilde çalışabilmesi için yolun düz, pürüzsüz ve düşük yoğunlukta trafiğe sahip olması gerektiğini vurguladı.

Ankara’daki ilk örneklerinde Mozart’ın Türk Marşı çalarken, Edirne-Kırklareli hattında Mehter Marşı kullanılmasıyla proje, yerli bir kimlik kazandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

a101 aktüel kataloğu: 16 Ekim Perşembe A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?İki baraj yedi ayda adeta kurudu! Doluluk oranı yüzde 100'den 2'ye kadar düştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzon'da yarın okullar tatil mi? 14 Ekim Trabzon'da kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor - HaberlerTrabzon'da yarın okullar tatil mi? 14 Ekim Trabzon'da kar tatili olup olmayacağı merak ediliyorSahtekarlar Haluk Bilginer konuk oyuncu mu, diziden ayrıldı mı? - HaberlerSahtekarlar Haluk Bilginer konuk oyuncu mu, diziden ayrıldı mı?Sahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim? Güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde! - HaberlerSahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim? Güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde!a101 aktüel kataloğu: 16 Ekim Perşembe A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak? - Haberlera101 aktüel kataloğu: 16 Ekim Perşembe A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?Kuzey İrlanda - Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Dünya Kupası Elemeleri canlı yayın bu akşam! - HaberlerKuzey İrlanda - Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Dünya Kupası Elemeleri canlı yayın bu akşam!22 ayar gram altın satışı yasaklandı mı? Karara ilişkin detaylar gündemde! - Haberler22 ayar gram altın satışı yasaklandı mı? Karara ilişkin detaylar gündemde!
Sonraki Haber Yükleniyor...