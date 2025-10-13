Mehter Marşı çalan melodili yol nerede? İşte melodili yolların adresi!

Türkiye’de ilk melodili yol uygulaması Mayıs 2025’te Ankara’da devreye alınmıştı. Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu ve Ankara-Eskişehir Devlet Yolu üzerinde yapılan uygulamada sürücüler, belirli bir hızla seyrettiğinde Mozart’ın “Türk Marşı” melodisini duymuştu. Trakya’daki yeni uygulama ise Mehter Marşı ile bu geleneği sürdürdü.

MEHTER MARŞI ÇALAN MELODİLİ YOL NEREDE?

Türkiye’de melodili yol uygulaması yayılmaya devam ediyor. İlk olarak Ankara’da başlatılan projeye bir yenisi daha eklendi. Yeni melodili yol Edirne-Kırklareli karayolunda hayata geçirildi. Yoldan geçen sürücüler, sabit hızda seyir ettiklerinde Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapabiliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen uygulama, Söğütlüdere Köyü mevkisinde bulunuyor. Yol yüzeyine yerleştirilen özel oyuklar, araç lastiklerinin temasıyla titreşim oluşturuyor. Sürücü yaklaşık 80 kilometre hızla ilerlediğinde titreşimler müziğe dönüşüp Mehter Marşı net bir şekilde duyuluyor.

MELODİLİ YOLA NASIL GİDİLİR, ADRESİ NEDİR?

Yeni melodili yol Edirne-Kırklareli karayolu üzerinde, Söğütlüdere Köyü yakınlarında yer alıyor. Edirne’den Kırklareli yönüne seyahat eden sürücüler, köy mevkiinden geçerken melodili bölüme ulaşıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, melodili yol projesinin Türkiye’de büyük ilgi gördüğünü ve farklı bölgelerde de benzer uygulamaların yapılacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, sistemin en iyi şekilde çalışabilmesi için yolun düz, pürüzsüz ve düşük yoğunlukta trafiğe sahip olması gerektiğini vurguladı.

Ankara’daki ilk örneklerinde Mozart’ın Türk Marşı çalarken, Edirne-Kırklareli hattında Mehter Marşı kullanılmasıyla proje, yerli bir kimlik kazandı.