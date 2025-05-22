Melodili yol nerede, hangi şehirde? Nasıl çalıştığı merak ediliyor

Türkiye'nin ilk melodili yol uygulaması hayata geçti. Belirli bir hızda giden sürücüler melodili yolda Mozart'ın Türk Marşı'nı net bir şekilde duyabiliyor. Melodili yol nerede ve bulunduğu il merak ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi ve "Melodili Yol" uygulamasını başlattı. Sosyal medyada da gündem olan müzik çalan asfalt yolun nasıl çalıştığı merak edilirken bulunduğu il ve yeri araştırılıyor.

MELODİLİ YOL NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE?

Türkiye’nin ilk melodili yol uygulaması, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nun 21. kilometresinde, Eymir Köyü mevkiinde hayata geçirildi.

Uygulama, özellikle düşük trafik hacmine sahip ve ağır taşıt trafiğinin az olduğu bir bölgede konumlandırılarak melodinin net duyulması sağlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin ikinci etabının Ankara-Eskişehir Devlet Yolu’nun Sivrihisar çıkışı 37. kilometresinde, Kertek mevkiinde başlatıldığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, benzer uygulamaların diğer ülkelerde yerleşim yerlerine yakın alanlarda gürültü şikayetlerine yol açtığını bu nedenle Türkiye’de yerleşim alanlarından uzak bölgelerin tercih edildiğini vurguladı.

MELODİLİ YOL NASIL ÇALIŞIR?

Melodili yol, asfalta belirli aralıklarla yerleştirilen özel işaretlemeler veya oyuklar sayesinde araçların geçişi sırasında titreşim ve ses üretmesi ile çalışıyor.

Oluşturulan işaretlemeler, arların saatte ortalama 100 kilometre sabit hızla geçtiğinde, farklı frekansta notalar oluşturacak şekilde tasarlandı.

MELODİLİ YOLDA HANGİ MÜZİK ÇALIYOR?

Melodili yolda, sürücüler sabit bir hızda seyrettiklerinde Mozart’ın Türk Marşı’nı net bir şekilde duyabiliyor.