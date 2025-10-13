Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
NOW TV’nin yeni dizisi Sahtekarlar, ilk bölümüyle ekrana geldi. Usta oyuncu Haluk Bilginer’in dizide kısa süre yer alması izleyicilerin dikkatini çekti. Sosyal medyada "Sahtekarlar Haluk Bilginer konuk oyuncu mu, diziden ayrıldı mı" konuları gündem oldu.

Ay Yapım imzalı Sahtekarlar dizisi, 13 Ekim Pazar akşamı NOW TV’de yayınlanan ilk bölümüyle sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Başrollerinde Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in yer aldığı dizide, kısa bir süre görünen Haluk Bilginer’in karakterinin ilk bölümde ölmesi çok konuşuldu. 

SAHTEKARLAR HALUK BİLGİNER KONUK OYUNCU MU?

Dizinin yapımcısı Ay Yapım, Haluk Bilginer'in rolüne ilgin detayları paylaşmadı. İlk bölümde canlandırdığı Kadir karakterinin hayatını kaybetmesi Bilginer'in konuk oyuncu olarak birinci bölümde yer aldığını düşündürüyor. Kısa süren ekran süresine rağmen canlandırdığı karakterin dizinin ana hikayesinde önemli bir kırılma noktasına işaret etti.

Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği Sahtekarlar, suç, entrika ve güç dengeleri üzerine kurulu hikayesiyle dikkat çekiyor. İlk bölümdeki sürpriz gelişmelerin ardından dizinin ikinci bölümü şimdiden merak konusu oldu.

Sahtekarlar Haluk Bilginer konuk oyuncu mu, diziden ayrıldı mı? - 1. Resim

SAHTEKARLAR HALUK BİLGİNER ÖLÜYOR MU?

Sahtekarlar’ın ilk bölümünde Haluk Bilginer’in canlandırdığı Kadir karakteri kısa bir süre sonra hayatını kaybediyor. Bu sahneler, dizinin tanıtımlarında sıkça yer alan Bilginer’in neden bu kadar kısa göründüğü sorusunu akıllara getirdi. İzleyiciler, karakterin ilerleyen bölümlerde geçmişe dönük sahneleriyle yeniden ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Şu ana kadar yapım ekibi veya kanal tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. 

Sahtekarlar Haluk Bilginer konuk oyuncu mu, diziden ayrıldı mı? - 2. Resim

HALUK BİLGİNER SAHTEKARLAR DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Haluk Bilginer’in diziden tamamen ayrılıp ayrılmadığı henüz kesinleşmedi. Bazı iddialara göre oyuncunun sahneleri ilk bölümle sınırlı kalacak, bazılarına göre ise ilerleyen bölümlerde geçmişe dönük hikayelerde izleyicinin karşısına çıkacak.

Usta oyuncu, 2019 yılında Şahsiyet dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülü kazanmış ve son dönemde birçok uluslararası projede yer almıştı.

