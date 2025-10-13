Kuzey İrlanda - Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Dünya Kupası Elemeleri canlı yayın bu akşam!
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu’nda futbolseverleri bu akşam nefes kesen bir mücadele bekliyor. Grupta üst sıraları hedefleyen Kuzey İrlanda, dev rakibi Almanya ile karşı karşıya geliyor. Kuzey İrlanda - Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta başlayacak belli oldu!
Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nda heyecan bu akşam devam ediyor. Kuzey İrlanda - Almanya mücadelesi, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü başlıyor. Mücadele Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta bulunan Windsor Park Stadyumu’nda oynanacak.
KUZEY İRLANDA - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu’nda Kuzey İrlanda, güçlü rakibi Almanya’yı ağırlayacak. Kuzey İrlanda - Almanya maçıExxen platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler Exxen üyeliğiyle karşılaşmayı canlı izleyebilecek.
KUZEY İRLANDA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Kuzey İrlanda - Almanya maçı 13 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak. Maç, Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta bulunan Windsor Park Stadyumu’nda gerçekleşecek.
Ev sahibi Kuzey İrlanda, son maçında Trai Hume’un son dakikalarda attığı golle galibiyete ulaşmıştı. Almanya ise Lüksemburg’u 4-0 mağlup ederek grubun zirvesine yerleşmişti. Bu akşam oynanacak karşılaşmada Almanya, liderliğini korumak isterken Kuzey İrlanda da play-off potasındaki iddiasını sürdürmeye çalışacak.
KUZEY İRLANDA - ALMANYA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11
Kuzey İrlanda: Peacock-Farrell, Hume, McNair, Toal, Spencer, McCann, S. Charles, Devenny, Galbraith, Price, Reid
Almanya: Baumann, Kimmich, Anton, Tah, Raum, Pavloviç, Goretzka, Adeyemi, Gnabry, Wirtz, Woltemade