"Tepeye çıktım, manzara çok güzel" dedikten sonra kayıplara karıştı

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Demirkapı Mahallesi Şirin Sokak’taki bir apartmanda tek başına yaşayan emekli muhasebeci Hurşit Yıldırım (75), Cumartesi günü doğa yürüyüşü ve kamp yapmak amacıyla Oluklacı bölgesine gitti.

"EN TEPEYE ÇIKTIM, MANZARA MÜKEMMEL" DEMİŞ

Cumartesi günü akşam saatlerinde arkadaşı İsmail Öztekin ile telefonla görüşen Yıldırım'ın, 'En tepeye çıktım, mükemmel bir manzara var' dediği, ancak daha sonra geri dönmekte zorlandığını ve geceyi arazide geçireceğini belirttiği öğrenildi. Sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamaması üzerine Öztekin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SARP BÖLGE DİDİK DİDİK ARANIYOR

İhbar üzerine jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinden oluşan bir ekip, Yıldırım'ı bulmak için Oluklacı mevkiindeki dağlık ve ormanlık alanda geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Ekipler, Yıldırım’a ait cep telefonunun sinyal bilgilerini tespit etti ancak bölgenin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle arama çalışmalarının sınırlı şekilde ilerlediği belirtildi. Ekiplerin bölgedeki arama operasyonuna sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.