Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > "Tepeye çıktım, manzara çok güzel" dedikten sonra kayıplara karıştı

"Tepeye çıktım, manzara çok güzel" dedikten sonra kayıplara karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Tepeye çıktım, manzara çok güzel&quot; dedikten sonra kayıplara karıştı
Isparta, Kamp, Kayıp, Arama Kurtarma, Emekli, Yürüyüş, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta'da kamp yapmak için Oluklacı bölgesine giden ve arkadaşına "En tepeye çıktım, manzara mükemmel" diyen 75 yaşındaki Hurşit Yıldırım'dan haber alınamıyor. Ekipler sarp bölgede Yıldırım'ı bulmak için çalışma başlattı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Demirkapı Mahallesi Şirin Sokak’taki bir apartmanda tek başına yaşayan emekli muhasebeci Hurşit Yıldırım (75), Cumartesi günü doğa yürüyüşü ve kamp yapmak amacıyla Oluklacı bölgesine gitti.

"EN TEPEYE ÇIKTIM, MANZARA MÜKEMMEL" DEMİŞ

Cumartesi günü akşam saatlerinde arkadaşı İsmail Öztekin ile telefonla görüşen Yıldırım'ın, 'En tepeye çıktım, mükemmel bir manzara var' dediği, ancak daha sonra geri dönmekte zorlandığını ve geceyi arazide geçireceğini belirttiği öğrenildi. Sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamaması üzerine Öztekin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

"Tepeye çıktım, manzara çok güzel" dedikten sonra kayıplara karıştı - 1. Resim

SARP BÖLGE DİDİK DİDİK ARANIYOR

İhbar üzerine jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinden oluşan bir ekip, Yıldırım'ı bulmak için Oluklacı mevkiindeki dağlık ve ormanlık alanda geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Ekipler, Yıldırım’a ait cep telefonunun sinyal bilgilerini tespit etti ancak bölgenin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle arama çalışmalarının sınırlı şekilde ilerlediği belirtildi. Ekiplerin bölgedeki arama operasyonuna sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

"Tepeye çıktım, manzara çok güzel" dedikten sonra kayıplara karıştı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD'de havaalanında facia! Yakıt ikmal hortumu kontrolden çıktı, o anlar kameradaKuzey İrlanda - Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Dünya Kupası Elemeleri canlı yayın bu akşam!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erzurum'da skandal olay! Milyonlarca lira zarara uğrayan üretici Bahçeli'ye şikayette bulunacak - Gündem20 milyonu gitti, Bahçeli'ye şikayet edecekBakan Yerlikaya duyurdu: Vatandaşın kanını emen Bayğaralar çetesi çökertildi! - GündemVatandaşın kanını emen çete çökertildi!Bursa'da barajlar kurudu, çare Los Angeles'ta! 'Gölge topları' önerisi gündemde - GündemBursa'da barajlar kurudu, Çare Los Angeles'ta5G için geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu tarih verdi - Gündem5G için geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu tarih verdiİsrail'den Filistinli esirlere skandal muamele! Rehine takası öncesi görüntüler ortaya çıktı - GündemFilistinli esirlere skandal muamele!Umutcan ve Melisa kardeşler vahşice katledilmişti! Katilin cezası belli oldu - GündemTürkiye'nin konuştuğu davada karar çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...