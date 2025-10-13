Rehine takası öncesi görüntüler ortaya çıktı! Filistinli esirlere skandal muamele

İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes kapsamında ilk etapta 7 İsrailli rehine Kızılhaç'a teslim edildi ardından İsrail tarafından 1966 Filistinli esir otobüslere bindirildi. Bölgeden gelen son bilgilere göre Hamas, 13 rehineden oluşan ikinci İsrailli rehine grubunu serbest bıraktı. Ancak esir takası öncesinde Filistin Esirler Medya Ofisi tarafından esirlerin elleri kelepçeli, gözleri bağlı görüntüleri yayımlandı. Görüntülerde, elleri arkadan kelepçelenmiş, gözleri bağlı ve başları öne eğilmiş şekilde sıraya dizilen bir grup Filistinli esirin, İsrail askeri ve polisi eşliğinde yürümeye zorlandığı görüldü. Tahliye edilmesi planlanan Filistinli esirlerin bulunduğu Necef Cezaevi'ndeki görüntülere uluslararası kamuoyundan tepki yağdı.

ESİR YAKINLARINA SALDIRI

İsrail askerleri, serbest bırakılması beklenen Filistinli esirleri cezaevi yakınında bekleyen kalabalığa saldırdı. Müdahale sırasında Filistinli bir genç bacağından gerçek mermiyle vuruldu. Kalabalığın üzerine insansız hava araçlarından göz yaşartıcı gaz ve uyarıların yazılı olduğu kağıtlar atıldı. Uyarılarda, "Hepinizi izliyoruz, sakın sevinç gösterisinde bulunmayın" tehdidinde bulunuldu. İsrail askerleri ayrıca Filistinlilerin üzerine ses bombaları attı. Ofer Cezaevi’nin Ramallah şehrine açılan kapısında çok sayıda askeri araç ve buldozer konuşlandırıldığı gözlemlendi.

BATI ŞERİA'DA EVLERE BASKIN

Medya Ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu görüntüler, esir takası anlaşması kapsamında salıverilecek esirlere karşı işgal güçlerinin kötü muamelede bulunduğunu belgeliyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt İmre bölgesine düzenlediği baskında, anlaşma kapsamında serbest bırakılması planlanan Filistinli esir Murad Idays'ın yakınlarının evine de girdiği bilgisi verildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Emced en-Neccar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İbranice yayın yapan bir basın kurumu tarafından bazı Filistinli esirlerin salıverilmesi öncesi görüntülerinin yayımlandığını kaydetti.

Neccar, bu kişilerin müebbet hapis cezası almış esirler olduğunu ve anlaşma kapsamında Gazze'ye sınır dışı edilmek üzere Necef Cezaevi'ne nakledildiklerini ifade etti.

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail tarafından Batı Şeria'da çok sayıda esirin evine baskın düzenlendi.

KUTLAMA YASAKLANDI, AİLELER TEHDİT EDİLDİ

İsrail güçleri, serbest bırakılacak mahkûmların ailelerine kutlama yapmamaları, bayrak asmamaları ve görüntü paylaşmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Filistinli kaynaklar, bu tehditlerin aileler üzerinde psikolojik baskı oluşturduğunu ifade ediyor.

BİNLERCE TUTUKLU SERBEST KALACAK

Yediot Ahronot gazetesine göre, serbest bırakılacak tutuklular beş farklı hapishaneden naklediliyor.

Batı Şeria’dan gelen bu görüntüler, taraflar arasında varılan ateşkese rağmen “kalıcı barışın hâlâ çok uzak” olduğunu bir kez daha gösterdi.

GAZZE'DE ATEŞKES NE ZAMAN BAŞLADI?

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.