İsrail'de Trump için olağanüstü önlemler! Yollar kapatıldı

İsrail'de Trump için olağanüstü önlemler! Yollar kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
İsrail&#039;de Trump için olağanüstü önlemler! Yollar kapatıldı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ziyaretine kilitlenmiş durumda. Trump gelmeden önce İsrail alarm durumuna geçerken, olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

İsrail polisi, ABD Başkanı Trump için alınan güvenlik önlemleri kapsamında Tel Aviv ile Kudüs arasındaki 1 numaralı otoyolu her iki yönde tamamen trafiğe kapattı. Ayrıca Kudüs’te Herzl, Rabin ve Weizmann bulvarları başta olmak üzere birçok ana cadde de kapalı durumda.

İsrail'de Trump için olağanüstü önlemler! Yollar kapatıldı - 1. Resim

HALKA TOPLU ULAŞIM ÇAĞRISI

İsrail polisi halka toplu taşımayı kullanma ve talimatlara uyma çağrısında da bulundu. Trump’ın Kudüs’te İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) konuşmasının ardından Tel Aviv’e geçerek serbest bırakılan esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.

Trump’ın 09.20’de Tel Aviv’e inmesi ve 13.00’te ayrılarak Mısır’a geçmesi bekleniyor.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

