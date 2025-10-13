Trump bir kez daha Erdoğan'a övgü yağdırdı! "Çok güçlü bir ordu ve ulusa sahip"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda liderin katılımıyla Gazze'deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek üzere Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde "Barış Zirvesi" düzenlenecek.

Mısır devlet televizyonuna bağlı "Al-Qahera News"te yayımlanan haberde, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için kentteki güvenlik ve lojistik hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirve öğleden sonra kentteki konferans merkezinde "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" ismiyle düzenlenecek.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Trump, bu görüşmenin öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında bir kez daha övgü dolu sözler kullandı.

Trump, Erdoğan hakkında şu ifadeleri sarf etti:

Erdoğan harika bir insan. Çok yardımcı oldu (Gazze'de ateşkes), çünkü çok saygı duyulan, çok güçlü bir ulus ve orduya sahip.

MISIR'DA GAZZE ZİRVESİ

Zirve, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı sonlandırmayı, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları güçlendirmeyi, bölgesel güvenlik ve istikrar için yeni bir sayfa açmayı" hedefliyor.

TRUMP VE SİSİ, ERDOĞAN'I DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın davetine icabetle, Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanacak “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne iştirak etmek üzere, 13 Ekim 2025 tarihinde Şarm El-Şeyh’i ziyaret edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve’de hitapta bulunmaları, ayrıca katılımcı ülkelerin liderleriyle de istişareler gerçekleştirmesi planlanmaktadır.

ÜST DÜZEY KATILIM OLACAK

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Trump'ın başkanlık edeceği zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz gibi 20'den fazla ülke lideri katılacak.

İRAN DA ZİRVEYE DAVET EDİLDİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün Mısır’da düzenlenecek olan ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmak üzere davet aldıklarını açıkladı.

Arakçi, Bakanlar Kurulu toplantısında, Mısır’ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ı "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmak üzere davet ettiğini ve olumsuz cevap verdiklerini belirtti.

Arakçi, Mısır’dan daha sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde söz konusu zirveye katılım üzerine davet aldıklarını aktardı. İran’ın zirveye katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.