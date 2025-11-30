Banyosu yok, tuvaleti evin dışında. Tek odalı bu evin kirası ise 4 bin lira... 2012 yılından bu yana aynı evde hayatta kalma mücadelesi veren Dülger ailesinin babası rahatsızlığı nedeniyle çalışamıyor, evin kirası ise kızları Meryem'in engelli maaşı ve bakıcı parasıyla ödeniyor. Ailenin engelli kızı Meryem, temiz ve mavi odalı ev hayalini kuruyor...

Hatay'ın Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ne 2012 yılında taşınan 50 yaşındaki Nuriye Dülger, 4 bin TL kira ödediği banyosu olmayan tek odalı evinde 4 kişilik ailesiyle hayatını sürdürmeye çalışıyor.

ENGELLİ MAAŞIYLA KİRA ÖDÜYOR

Rahatsızlığından dolayı eşi çalışamayınca kendisi zaman zaman gündelik işlere giderek para kazanan Dülger, kızı Meryem'in engelli maaşı ve bakıcı parasıyla evinin kirasını ödüyor. Evin durumunun çok kötü olduğunu ev sahibine bildiren Dülger, "Evi istemiyorsan çık" sözleri karşısında çaresiz kalarak hayatını tek odalı evinde devam ettirdi.

BANYOSU YOK, TUVALETİ DIŞARIDA

Banyosu olmayıp tuvaleti dışarda olan tek odalı evde 13 yıldır yaşayan Dülger, en büyük hayalinin çocukları için temiz odaları olan güzel bir ev olduğunu söyledi.

Açıklamalarda bulunan Nuriye Dülger, "Evliyim, 2 çocuğum var ve 50 yaşındayım. Tek odalı evde yaşıyorum. Eşimin başında rahatsızlığı var. Bu yüzden çalışamıyor. Bir odanın içinde 2 çocuğumla yaşıyorum. Biri engelli 2 kız çocuğum var. Bir odanın içinde 4 kişi yaşıyorum ve bu eve ayda 4 bin TL kira veriyorum. Evin banyosu yok ve tuvaleti de dışarıda. Çocuklarımın yaşayacağı güzel bir ev olsun istiyorum" dedi.

"EVİMİZDE MAVİ TEMİZ BİR ODA İSTİYORUM"

Mavi renkte, içinde kıyafetlerin ve kitapların olduğu bir oda isteyen engelli Meryem Dülger, "Evimiz çok küçük, 4 kişiyiz ve yaşayamıyoruz. Güzel ve temiz bir ev istiyorum. Evimizde mavi temiz bir oda istiyorum. Odamda temiz kıyafetler, kitaplar ve kalemlerin olmasını isterim. Büyüyünce de polis olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Banyosu yok, tuvaleti dışarıda! Tek odalı evde yürek burkan hayat mücadelesi

