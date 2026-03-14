Anadolu Ajansı
Galatasaray'da kombine bilet yenileme dönemi başladı: Son tarih belli oldu
Galatasaray Kulübü, 2026-2027 futbol sezonu kombine bilet yenileme döneminin başladığını duyurdu.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Galatasaray'da 2026-2027 futbol sezonu için kombine yenileme dönemi 13 Mart Cuma günü saat başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; yenileme işlemleri, passo uygulamasının yanı sıra www.passo.com.tr ve RAMS Park Kombine Ofisi'nde gerçekleştirilebilecek.
Kombine bilet yenileme döneminden 2025-2026 sezonu kombine bilet sahibi taraftarlar yararlanabilecek. Yenileme süresi, 27 Mart'ta sona erecek.
SPOR
Bizi Takip Edin
YORUMLAR