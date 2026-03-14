Dacia Türkiye’deki ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Son olarak hem geniş ailelere hem de macera tutkunlarına hitap eden popüler modeli Jogger, makyajlanan yüzüyle satışa sunuldu.

Dacia Jogger, makyajlanan yüzü ve otomatik şanzıman seçeneğiyle satışa sunuldu. Yeni tasarım detayları ve teknolojik güncellemelerle gelen 2026 model Dacia Jogger, segmentindeki en erişilebilir 7 kişilik seçenek olma iddiasını sürdürüyor.

Yeni Dacia Jogger Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Yenilenen Jogger, Dacia’nın yeni görsel kimliği olan "T" şeklindeki ışık imzasına ve piksel motifli hava girişlerine geçiş yaptı. Ayrıca doğa tutkunları için sunulan yeni kum beji renk seçeneği ve modüler tavan rayları, aracın fonksiyonelliğini tamamlıyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Jogger'ın motor ve şanzıman tarafında üç seçenek yer alıyor. Eco-G 120 (LPG + Otomatik): LPG'li motor seçeneği artık EDC (çift kavramalı) otomatik şanzımanla kombine edilebiliyor. 120 beygir güç üreten bu motor, çift yakıt teknolojisi sayesinde 1.400 km’ye varan menzil sunuyor. Eco-G 120 manuel ve 5 koltuk sıralı seçeneğiyle de sunuluyor. TCe 110 (Benzinli): 1.0 litrelik 3 silindirli turbo motor, 110 hp güç ve 200 Nm tork üretmeye devam ediyor.

TEKNOLOJİK İÇ MEKAN

Kabinde kullanıcıları 10 inçlik yeni multimedya ekranı ve 7 inçlik dijital gösterge paneli karşılıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği artık standart donanımlar arasında. Güvenlik tarafında ise; akıllı hız asistanı, trafik işareti tanıma ve yaya algılamalı acil fren destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, otomatik farlar ve yağmur sensörü, geri görüş kamerası, şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma uyarı sistemi gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) eklenmiş durumda.

