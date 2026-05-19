Süper Lig'de sezonu 51 puanla 7'nci sırada tamamlayan Samsunspor, bonservisleri Galatasaray'da olan ve ligin ikinci devresinde krialık olarak başka takımlarda mücadele eden savunma oyuncuları Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş'ı renklerine bağlamak için harekete geçiyor.

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Süper Lig ekibi Samsunspor'un, transfer piyasasında ses getirecek hamleler için düğmeye bastığı konuşuluyor.

KAZIMCAN VE NELSSON PLANI

Ajansspor'da yer alan habere göre; Karadeniz temsilcisi, savunma hattını güçlendirmek adına Galatasaray'dan Danimarkalı stoper Victor Nelsson ve sol bek Kazımcan Karataş'ı listesine aldı. Kırmızı-beyazlı yönetimin, önümüzdeki günlerde resmi teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi.

Kazımcan Karataş

NELSSON'UN TAKIMI KÜME DÜŞTÜ

Geçtiğimiz sezon başında sarı-kırmızılı ekipten ayrılmak isteyen Nelsson, Serie A ekibi Verona'ya kiralanmıştı. Danimarkalı savunmacının formasını giydiği Verona, Serie B'ye düştü. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon İtalyan ekibinde forma giydiği 33 karşılaşmada gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Victor Nelsson

KAZIMCAN'DAN 2 ASİST

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan RAMS Başakşehir'e kiralık giden Kazımcan Karataş, 11 maçta forma giydi ve 2 asist kaydetti.

