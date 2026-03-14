OMODA & JAECOO, yeni OMODA 5’i en üst donanım seviyesi olan Ultima versiyonuyla Türkiye’de satışa sundu. Model, lansmana özel fiyat ve kurumsal müşterilere 0 faizli kredi avantajıyla alınabiliyor.

Tek çatı altında birleşen Chery Grubu’nun OMODA ve JAECOO markaları Türkiye’de yeni modelini satışa sundu. OMODA & JAECOO, yeni OMODA 5’i Türkiye’de resmi olarak satışta. İlk aşamada en üst donanım seviyesi olan Ultima versiyonu ile yollara çıkmaya başlayacak olan OMODA 5 ile birlikte, markanın premium segmentte konumlanan ve ay sonunda ülkemizde satışına başlanacak yeni modeli OMODA 7 de İstanbul’a gelerek showroom’larda sergilenmeye başladı.

Yeni OMODA 5 Ultima Türkiye’de: Fiyatı belli oldu!

LANSMANA ÖZEL FİYAT

OMODA 5 Ultima, mart ayına özel 2.120.000 TL lansman fiyatı ile satışa çıkarken, ticari müşteriler özel 300.000 TL’ye 6 ay 0 faizli finansman seçeneği de sunuluyor.

Yeni OMODA 5 Ultima’nın öne çıkan özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

-Entegre nokta-matris ön ızgara, split far tasarımı, fastback siluet ve sportif arka spoiler; yüzer tavan tasarımıyla birlikte 7 farklı gövde rengi; 18 inç düşük sürtünmeli petal tasarımlı jantlar.

-Yeni nesil ADAS 4.0 sürüş destek sistemi, akıllı sesli kontrol ve kablosuz şarj, araç içi 64 renk ambiyans aydınlatma, tüm versiyonlarda 12.3 inç çift ekran, Qualcomm 8155 işlemci

-Euro NCAP ve A-NCAP’ten 5 yıldızlı güvenlik

-Yumuşak dokulu iç mekan, ısıtma ve havalandırma özellikli elektrikli koltuklar, gürültü azaltıcı camlar ve silecek sistemi

-1.6T motor + 7DCT şanzıman, 108 kW güç, 275 Nm tork, iHEC akıllı yanma sistemi, çoklu sürüş modları ve elektronik direksiyon sistemi

OMODA 7 İSTANBUL’DA

Markanın OMODA 7 modeli, 15.6 inçlik 2.5K ultra HD Star-track kayar ekranıyla farklı bir deneyim sunuyor. OMODA 7’nin İstanbul’da showroomlarda incelenebilecek.

