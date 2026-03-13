BMW’nin amiral gemisi 7 Serisi’nin yenilenme süreciyle ilgili ilk paylaşım geldi. Dev aydınlatmalı böbrek ızgaralar yerli yerinde…

BMW, makyajlanan amiral gemisi BMW 7 Series için ilk resmi teaser görselini paylaştı. Tasarımda markanın tartışmalı ancak iddialı unsurlarından dev aydınlatmalı böbrek ızgaralar korunurken, iki parçalı far yapısı da devam ediyor. Yeni nesil dijital kokpit ve iDrive X teknolojileriyle donatılması beklenen modelin dünya lansmanının Beijing Auto Show kapsamında yapılması bekleniyor.

RADİKAL DEĞİŞİM YOK, DEV BÖBREK IZGARA YERİNDE DURUYOR

BMW'nin son yıllarda en çok tartışılan tasarım tercihlerinden biri olan devasa böbrek ızgaralar, yeni 7 Serisi’nde de varlığını sürdürüyor. Paylaşılan görselde ızgaraların LED aydınlatmalı çerçevesi dikkat çekerken, markanın bu iddialı tasarım dilinden vazgeçmediği netleşti.

Ön aydınlatma tarafında ise iki parçalı far düzeni korunuyor. Üstte ince LED gündüz farları, altta ise ana far grubunun yer aldığı bu yapı, BMW’nin lüks segment modellerindeki imza dokunuşu olmaya devam edecek.

ASIL DEVRİM İÇ MEKANDA

BMW’nin asıl büyük değişikliği otomobilin kabininde yapması bekleniyor. Yeni nesil iX3 ile tanıtılan dijital kokpit yapısının 7 Serisi’ne uyarlanması öngörülüyor.

iDrive X sistemi Daha gelişmiş bir kullanıcı arayüzü, yeni nesil dijital ekranlar ve yapay zeka destekli yazılım özellikleri modelin merkezinde yer alacak.

BMW CEO'su Oliver Zipse, yeni 7 Serisi'nin sadece bir makyaj değil, teknoloji ve görünüm açısından "neredeyse tamamen yeni bir araç" seviyesinde güncelleneceğini belirtti.

TANITIM NE ZAMAN?

Yenilenen lüks sedanın resmi dünya lansmanının, Çin'de düzenlenecek Beijing Auto Show (Pekin Otomobil Fuarı) kapsamında yapılması bekleniyor.

Konu Bilgi Model BMW 7 Series Marka BMW Rakip Model Mercedes-Benz S-Class Gelişme BMW, makyaj operasyonu geçiren 7 Serisi için ilk resmi teaser görselini paylaştı. Tasarım Devasa böbrek ızgaralar yeni modelde de korunuyor ve LED aydınlatmalı çerçeve ile dikkat çekiyor. Ön Aydınlatma İki parçalı far düzeni devam ediyor. Üstte ince LED gündüz farları, altta ana far grubu yer alıyor. İç Mekan Modelde asıl büyük değişimin kabinde yapılması bekleniyor. Dijital Kokpit Yeni nesil iX3 ile tanıtılan dijital kokpit yapısının 7 Serisi’ne uyarlanması öngörülüyor. Multimedya Sistemi iDrive X sistemi, gelişmiş kullanıcı arayüzü, yeni nesil ekranlar ve yapay zeka destekli yazılım özellikleri sunacak. CEO Açıklaması Oliver Zipse, yeni 7 Serisi’nin teknoloji ve görünüm açısından neredeyse tamamen yeni bir araç seviyesinde güncelleneceğini söyledi. Tanıtım Yenilenen modelin dünya lansmanının Beijing Auto Show kapsamında yapılması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası