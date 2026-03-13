Çinli elektrikli süpürge üreticisi Dreame, Şanghay'da düzenlenen Ev Aletleri ve Elektronik Dünya Fuarı'nda (AWE) katı hal bataryasını yeni Nebula Next 01X SUV modelinin üstünde tanıttı. Küçük ölçekli teslimatların bu yıl başlayacağı, seri üretimin ise 2027 yılı için planlandığı belirtildi.

Elektrikli süpürgeleriyle tanınan Dreame Technology, otomotiv dünyasındaki iddiasını artırıyor. Şirket, Şanghay’daki Appliance & Electronics World Expo fuarında katı hal bataryalı yeni SUV modeli Nebula Next 01X’i tanıttı. L4 otonom sürüş teknolojisine sahip araç, güçlü elektrikli motorları ve yeni nesil batarya sistemiyle dikkat çekiyor. Modelin küçük ölçekli teslimatlarının bu yıl başlaması, seri üretimin ise 2027’de yapılması planlanıyor.

Elektrikli süpürge üreticisinin otomobil şovu devam ediyor: Katı halk bataryalı yeni SUV

YENİ KATI HAL BATARYALARI

Yu Hao tarafından kurulan ve 2017'de Xiaomi ekosistemine dahil olan Dreame, geçen yıl otomotiv sektörüne girdiğini duyurmuştu. Şirket; Kosmera, Star Motor ve Nebula markaları altında çeşitli konsept araçlar sergiledi. Bu araçların çoğu; Bugatti, Rolls-Royce ve M-Hero modellerine olan benzerlikleri nedeniyle medyada geniş yer bulmuştu.

Daha önce Dreame, Nebula Next 01 konsept aracının her biri 469 hp güç üreten dört elektrik motoruyla toplamda 1.903 hp güce ulaştığı bildirilmişti.

Şirket, son olarak katı hal batarya teknolojisinin ipuçlarını veren Nebula Next 01X crossover modelini görücüye çıkardı.

Dreame, yeni batarya paketini "Starry Sky Crystal Core Power Battery" olarak adlandırıyor. Şirket teknoloji hakkında derinlemesine detay paylaşmasa da, bu bataryanın seri üretime hazır ilk paketlerden biri olduğunu vurguladı.

Batarya paketi 60 Ah hücre kapasiteli ve bu yıl küçük çaplı teslimatlar başlayacak, 2027'de ise tam kapasite seri üretime geçilecek.

MENZİLLER İKİ KATINA ÇIKABİLİR

Sektör analizlerine göre Dreame’nin hücre tedarikçisi GAC Group olabilir. GAC, kısa süre önce 60 Ah kapasiteli ve 7,7 mAh/cm² alan kapasitesine sahip ilk büyük kapasiteli katı hal batarya üretim hattını tamamlamıştı. GAC yetkilileri, katı hal hücreli araçların menzilinin geleneksel bataryalara göre neredeyse iki katına çıkabileceğini belirtmişti.

KATI HAL BATARYALI SUV

Dreame fuarda yeni modelini de tanıttı. Nebula Next 01X, Dreame’nin "Yıldızlı Gökyüzü Planı" (Starry Sky Plan) kapsamında L4 otonom sürüş donanımına sahip ilk SUV modeli olarak öne çıkıyor.

Araç, 2nm mimarisiyle üretilen ve tek çekirdekte 2.000 TOPS işlem gücü sunan bir yonga seti kullanıyor. Bu güç, müdahalesiz ve proaktif bir akıllı sürüş deneyimi sağlamak için tasarlandı.

Akıllı şasi sistemi, tepki hızını 10 kat artıran ve enerji tüketimini %50 azaltan elektromanyetik aktif süspansiyon (EMAD) teknolojisini barındırıyor.

Dreame, SUV'nin dünyanın ilk seri üretilebilir 60 Ah katı hal hücresine sahip Starry Sky Tianxun batarya sistemini kullandığını doğruladı.

Aracın ultra lüks versiyonu, "Süper Pist" modu sayesinde 0'dan 100 km/sa hıza sadece 1,8 saniyede çıkabiliyor. EREV versiyonu ise 550 km (CLTC) saf elektrikli menzil sunuyor.

Resmi olarak SUV kategorisinde pazarlansa da, aracın silüeti ve yerden yüksekliği "yüksek yapılı bir fastback" tasarımına yakınlık gösteriyor.

Havacılık sınıfı 2.000 MPa çelik kullanılan araç, 45.000 Nm/derece burulma direncine sahip. Dört motorlu güç aktarma sistemi toplamda 1.399 kW (yaklaşık 1.876 hp) güç üretiyor ve her motor bağımsız bir soğutma ünitesine sahip.

Başlık Detay Şirket Dreame Technology Kurucu Yu Hao Kuruluş yılı 2017 Ekosistem Xiaomi ekosistemine dahil Tanıtım yeri Appliance & Electronics World Expo (AWE) Tanıtılan model Nebula Next 01X Araç tipi Elektrikli SUV / yüksek yapılı fastback tasarım Batarya teknolojisi Katı hal batarya Batarya adı Starry Sky Crystal Core Power Battery Hücre kapasitesi 60 Ah Küçük ölçekli teslimat 2026 içinde başlaması planlanıyor Seri üretim hedefi 2027 Otonom sürüş L4 otonom sürüş sistemi İşlemci 2 nm mimarili çip İşlem gücü 2.000 TOPS Süspansiyon teknolojisi EMAD elektromanyetik aktif süspansiyon Süspansiyon avantajı Tepki hızı 10 kat daha hızlı, enerji tüketimi %50 daha düşük Ultra lüks versiyon hızlanma 0-100 km/s: 1,8 saniye EREV elektrikli menzil 550 km (CLTC) Şasi malzemesi Havacılık sınıfı 2.000 MPa çelik Burulma direnci 45.000 Nm/derece Motor sistemi 4 elektrik motoru Toplam güç 1.399 kW (yaklaşık 1.876 hp) Motor soğutma Her motor için bağımsız soğutma ünitesi

Haberle İlgili Daha Fazlası