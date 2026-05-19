Hasat başladı, tarlada kilosu 30 TL! Verim ve kalite çiftçinin yüzünü güldürüyor
Bursa'da kabak üreticisinin hasat mesaisi başladı. İznik'e bağlı Boyalıca Mahallesi'nde üretilen kabaklar, tarlada 25-30 lira arasında satılıyor. Çiftçi bu yıl verim, kalite ve fiyattan memnun.
Yaz sezonunun ilk ürünlerini toplamaya başlayan üreticiler, verim ve fiyatlardan memnun olduklarını ifade etti. Boyalıca Kapalı Pazaryeri’nde satışa sunulan kabakların, İstanbul başta olmak üzere farklı illere gönderildiği öğrenildi.
"VERİM, KALİTE VE FİYATTAN MEMNUNUZ"
Kabak üreticisi Kader Avcı, 2 dönümlük arazide gerçekleştirdikleri hasadın yüz güldürdüğünü belirterek, "Yaz sebze ve meyveleriyle yeniden buluşmaya başladık. Kabaklarımızın verimi, kalitesi ve fiyatı bizleri memnun etti" dedi.
ÇİFTÇİDEN 25-30 LİRAYA ALINIYOR
Bölgede alım yapan toptancı sebze alıcısı Ahmet Uzun da sezonun ilk ürünlerine yoğun ilgi olduğunu belirterek, kaliteli ürünlerin kilosunu 25 ila 30 liradan satın aldıklarını söyledi.
İznik’te başlayan kabak hasadıyla birlikte üreticiler, sezon boyunca bereketli bir dönem geçirmeyi hedefliyor.