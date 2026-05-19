Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda düzenlenen askeri baskının ardından Akdeniz’de gerilim tırmanırken, İsrail hükümetinden Türkiye’yi doğrudan hedef alan skandal bir çıkış geldi. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, katıldığı televizyon programında Türkiye’yi açıkça tehdit ederek "düşman ülke" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail merkezli yayın organı Srugim’deki bir programa konuk olan Miki Zohar, Gazze’ye insani yardım götüren ve içinde Türk aktivistlerin de yer aldığı Küresel Sumud Filosu’na yönelik askeri müdahalelerin süreceği sinyalini verdi.

Türkiye'nin takındığı tavırdan rahatsız olan Zohar, "Bize zarar verenlere nasıl zarar vereceğimizi biliyoruz. Denemeye kalksınlar ve görsünler. Umarımı Türkiye bizimle savaşmayı seçmez çünkü çok ağır bedel öder" diyerek küstah ifadeler kullandı.

Netanyahu kabinesinden Türkiye'ye küstah tehdit: Düşman ülke ilan edip, bedel ödetelim

"TÜRKİYE TEHLİKELİ BİR TEHDİT"

Ankara'nın uluslararası arenadaki diplomatik gücünün Tel Aviv'i köşeye sıkıştırdığını itiraf eden Zohar, Türkiye’ye yönelik tutumlarının değiştirilmesi gerektiğini iddia etti. Hızını alamayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan şöyle konuştu:

"Çok yetenekli bir ordumuz var ancak Türkiye’den gelen tehdit son derece tehlikeli. Son dönemde uluslararası arenada Ankara yüceltilirken Tel Aviv sürekli olarak karalanıyor. Erdoğan son derece İsrail karşıtı. Bizim Filistinlilere zulmeden işgalciler olduğumuzu öne sürüyorlar ama bu yanlış, dünyanın en ahlaklı ordusuna sahibiz. Erdoğan İsrail’e geleceğini ve fethetmek için bir ordu kuracağını söylüyor bunu deneyebilirler. Aynısını düşünen İranlılar vardı ve bakın şimdi hepsi nerede. Türkler de aynısını düşünüyorsa çok daha kötü bir duruma düşecekler. Onları kesin olarak düşman ülke ilan etmemiz gerekiyor."

"NETANYAHU ELDİVENLERİNİ TAKMIŞ BEKLİYOR"

İran hattındaki çatışmalara da değinen Zohar, İsrail hükümetinin geri adım atmayacağını ve saldırıların genişleyeceğini itiraf etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaptıkları özel görüşmeyi aktaran Kültür Bakanı Zohar, "Birkaç gün önce Başbakan Netanyahu ile oturduk ve konuştuk. Neler olup bittiğini ve nereye gittiğimizi sordum. Cevabı çok netti: 'Kazanacağız. İran’da kazanacağız, Hizbullah’a karşı kazanacağız ve Hamas’a karşı kazanacağız. Her yerde kazanacağız' dedi. Yani Netanyahu eldivenlerini takmış bir şekilde harekete hazır bekliyor. Lübnan’da da ilerlemeye devam edeceğiz, Beyrut’ta bir kez olsun geri adım atmayacağız" şeklinde skandal cümlelere imza attı.

9'DAN FAZLA ÜLKEDEN ORTAK KINAMA

Öte yandan Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırılar hakkında ortak açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, "Filistin halkının maruz kaldığı insani felakete uluslararası toplumun dikkat çekmeyi amaçlayan barışçıl sivil bir insani girişim olan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail’in mükerrer saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Gemilere yönelik saldırılar ve aktivistlerin keyfi şekilde alıkonulması da dahil olmak üzere söz konusu saldırılar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalini teşkil ediyor.

Bakanlar, filoda yer alan sivillerin emniyet ve güvenliğine ilişkin ciddi endişelerini ifade etmekte ve alıkonulan tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılması ile haklarına ve onurlarına tam anlamıyla saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor." denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası