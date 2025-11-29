İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik 32 ilde son 1 haftada icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan 92 şüpheliden 59’unun tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör örgütü FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik 32 ilde düzenlenen operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamala yaptı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca son 1 haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medyada FETÖ’nün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 92 şüpheli Jandarmamız tarafından yakalandı. 59’u tutuklandı, 8’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor"

Editör:MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası