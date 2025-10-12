Çin'den Trump'ın gümrük tehdidine tepki! "Çifte standart uyguluyor"

ABD Başkanı Trump’ın Çin mallarına yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulama tehdidi, Çin hükümeti tarafından “ABD’nin çifte standardının tipik bir örneği” olarak nitelendirildi.

BBC World'den edinilen bilgilere göre Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD Başkanı Trump’ın tehdidini hayata geçirmesi durumunda Pekin’in kendi “karşı önlemlerini” alabileceğini belirtti. Sözcü ayrıca, Çin’in muhtemel bir ticaret savaşından “korkmadığını” vurguladı.

TRUMP "DÜŞMANCA DAVRANMA" DEMİŞTİ

Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, Pekin’in nadir maden ihracatına yönelik kısıtlamalarını eleştirerek Çin’i “düşmanca davranmakla” suçlamış ve dünyayı “rehin almaya çalışmakla” itham etmişti. Ayrıca, bu ay içinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapmayı planladığı görüşmeden çekilebileceğini de söylemişti.

Ancak Trump, pazar günü sosyal medyada yaptığı paylaşımda daha ılımlı bir mesaj verdi:

Çin için endişelenmeyin, her şey yoluna girecek! Çok saygı duyulan Başkan Şi sadece kötü bir an yaşadı. Ülkesinin ekonomik buhrana girmesini istemiyor, ben de istemiyorum. ABD, Çin’e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor!

Trump’ın cuma günkü açıklamaları, küresel piyasaları sarstı. S&P 500 endeksi yüzde 2,7 düşerek nisan ayından bu yana en sert kaybını yaşadı.

Başkanın sözleri, ABD ile Çin arasında yeniden bir ticaret savaşı korkusunu gündeme getirdi.

Mayıs ayında iki ülke, birbirlerinin ürünlerine uyguladıkları üç haneli gümrük vergilerini kaldırma konusunda anlaşmıştı. Ancak son gelişmelerle birlikte, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı vergi oranı yıl başına kıyasla yüzde 30 artarken, Çin de ABD ürünlerine yüzde 10 ek vergi getirdi.

ÇİN'E KARŞI AYRIMCI UYGULAMALAR

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin “ulusal güvenlik kavramını aşırı derecede genişlettiği, ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullandığı ve Çin’e karşı ayrımcı uygulamalar benimsediği” belirtildi.

Sözcü, “Gümrük vergisi tehdidine başvurmak, Çin ile iletişim kurmanın doğru yolu değildir. Çin’in tavrı nettir: Biz ticaret savaşı istemiyoruz ama bundan korkmuyoruz” dedi.

Geçtiğimiz hafta Çin, yüksek teknoloji üretimi için kritik öneme sahip nadir toprak elementleri ve diğer bazı malzemelerin ihracatında kontrolü sıkılaştırdığını açıklamıştı. Bu hamle, küresel arzın yaklaşık yüzde 90’ını işleyen Çin’in elini güçlendiren stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Washington ve Pekin’den gelen son açıklamalar, birçok uzman tarafından yaklaşan ticaret görüşmeleri öncesinde “pazarlık pozisyonlarını güçlendirme” hamleleri olarak görülüyor.

Trump ile Şi Cinping’in bu ay Güney Kore’de yapılması planlanan zirvede bir araya gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.