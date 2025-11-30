Dünyada ilk defa solunum problemiyle kendini gösteren bir sinir kılıfı tümörü vakası Eskişehir'de tedavi edildi. Yaklaşık 3 yıldır ağrı çeken 47 yaşındaki Figen Kayhan yapılan başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

İki çocuk annesi Figen Kayhan diş etinde şişlik, şiddetli ağrı ve solunum problemleri şikayetleri ile hastaneye müracaat etti.

3 yıldır sonra sağlığına kavuşan Figen Kayhan

"İLK VAKA"

Yapılan tetkikler sonucunda, Kayhan'da oldukça nadir görülen sinir kılıfı tümörü bulunduğu tespit edildi. Kayhan, yaklaşık 45 dakika süren ameliyat sonucunda sağlığına kavuştu.

“NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK”

Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Vural Fidan, hastalığa ilişkin şunları söyledi:

Biyopsi sonucunda çıkan netice, çok çok nadir olan çene siniri tümörü olarak geldi. Buna istinaden yapmış olduğumuz ameliyatta, o dokuyu tümüyle temizleyerek hastamızın şikayetlerinin düzelmesini sağlama imkanı bulduk. Tespit etmiş olduğumuz sinir kılıfı tümörü, oldukça nadir görülen bir hastalık. Ayrıca, çene sinirinde bulunması şu an dünyada yayınlanmış 19'uncu vaka fakat solunum problemiyle gelen ilk vaka olarak bilinmekte. İçeride mevcut olan yaklaşık 5 santimetrelik kitleyi çıkarttık.

Dünyada görülen ilk vaka! 3 yıl sonra Eskişehirde sağlığına kavuştu

“3 SENEDİR UĞRAŞIYORDUM”

Dişindeki etin büyüdüğünü, birkaç hastanede tedavi yöntemin bulunamadığını belirten Figen Kayhan ise şunları söyledi: İyi bir ameliyat oldum. Korktuğum başıma gelmedi. Her gün şişlik ve ağrım oluyordu, çok stresliydim. Şükürler olsun ki doktorum beni kurtardı. Yaklaşık 3 senedir bu hastalık ile uğraşıyordum.

