İsrail, rehinelerin bırakılacağı saati açıkladı

İsrail, rehinelerin bırakılacağı saati açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
İsrail, rehinelerin bırakılacağı saati açıkladı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail medyası, Gazze'deki İsrailli rehinelerin bırakılmasına saat 08.00'de Netzarım Koridoru'nda başlanacağını açıkladı. İkinci grubun ise saat 10.00'da Han Yunus'ta bırakılacağı bildirildi.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, Gazze'deki rehinelerin sabah erken saatlerde bırakılacağı duyuruldu. Hükümet sözcüsü, "Yaşayan 20 rehinenin tek seferde, birlikte serbest bırakılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü, canlı rehinelerin teslim alınmasının ardından hayatını kaybeden 28 rehinenin cansız bedenini de teslim almaya hazır olduklarını belirtti. Hükümet sözcüsü, tüm rehineler alındıktan sonra Filistinli tutukluların salıverileceğini sözlerine ekledi.

2 SAAT ARAYLA REHİNE TESLİMİ

İsrail basını da rehinelerin saat 08.00'de Netzarim Koridoru’nda serbest bırakılacağını yazdı. Haberlere göre 2 saat sonra da hayatını kaybeden rehinelerin cenazeleri teslim edilecek. 

İsrail, rehinelerin bırakılacağı saati açıkladı - 1. Resim

AİLELER BEKLİYOR

Rehinelerin aileleri de yakınlarını bekliyor. Gazze'den başlayarak Re'im'de biten Netzarim Koridoru'ndan serbest bırakılan rehineler, aileleriyle buluşup evlerine dönecek.

