Gazze'deki tarihi günde Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Harika işler çıkardı, bize yardımcı oldu

Dünyanın bugün Orta Doğu'ya kilitlendi. Hamas ve İsrail arasında merakla beklenen rehine takası süreci başladı. Mısır'da varılan ateşkes anlaşması kapsamında, İsrailli 7 rehinenin Kızılhaç'a teslim edildiği açıklandı. Filistinli tutsakların serbest bırakılmak üzere otobüslere bindirildiği kaydedildi.

Gazze'de varılan ateşkesin arından bölgeye gelen Trump, Ben Gurion'da resmi törenle karşılandı. Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.

Trump, 4 saatten az sürecek İsrail ziyaretinde kapsamında Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılarak Batı Kudüs'e geçecek.

Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor.

Trump, yerel saatle 13:00'te İsrail'den ayrılarak Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a hareket edecek.

Bu tarihi günde İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, ziyaret öncesinde uçakta basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Trump'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bölge her zaman sorunlarla dolu bir yerdi. Şimdi artık normalleşecek. Normalleşirse harika olacak.

Tony Blair'i severim. Ama önce herkes için kabul edilebilir bir isim olması gerekiyor.

(Netanyahu) Düşünün beni barış ödülüne aday gösterdi. İlişkimiz çok iyi diyebilirim. O savaş dönemi lideri olarak başarılı oldu. Bazı fikir ayrılıklarımız oldu ama hızlı bir şekilde çözdük. Harika bir iş çıkardı.

Eğer nükleer tesislerini ortadan kaldırmasaydık İran 2 ay içerisinde nükleer silahlara ulaşmış olacaktı. Ama şu anda endişelenmeniz gereken hiçbir şey yok.

Türkiye de fantastikti, harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da harikaydı, çok yardımcı oldu. Çok saygı duyulan, çok güçlü bir ulusu var, çok güçlü bir ordusu var.

Gazze'ye gitmeyi düşünürüm. Giderim. Gurur duyarım. Gitmek isterim. Ama orada önümüzdeki 10 yıllarda olağanüstülükler yaşanacak. Çok hızlı giderseniz başarılı olamazsınız."