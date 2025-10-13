Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sakarya'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: Sürücü yola fırladı

Sakarya'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: Sürücü yola fırladı

Güncelleme:
Sakarya'da motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Yola fırlayan motosiklet sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Kazada ölen kimse olmazken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

hastaneye sevk edildi 

Adapazarı ilçesi Eser Okulu önünde meydana gelen olayda, sürücü isimleri öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

 

