Şanlıurfa'da acı kaza! Bir çocuk öldü, babası ve kardeşi yaralı
Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Kazada 8 yaşındaki çocuk öldü, babası ve kardeşi yaralandı.
Kaza, Halfeti ilçesine bağlı Fıstıközü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör şarampole yuvarlandı.
İKİ EVLADINDAN BİRİ ÖLDÜ
Kazada, Hasan Boyatan ile çocukları Berat ve Beşir Boyatan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Berat Boybatan (8), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hasan Boyatan ile oğlu Beşir Boyatan’ın tedavilerinin sürdüğü kazayla ilgili inceleme sürüyor.
