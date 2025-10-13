Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çocukları dijitalde bekleyen sinsi tehlike! Uygunsuz içerikler yüzde 70'e tırmandı

Yeşlay’ın yayımladığı araştırma, sosyal medyadaki teşhirci içerikler ve bazı internet sitelerinde sistemsizce ortaya çıkan benzer görüntülerin, çocukların davranışlarını kötü yönde etkilediğini ortaya koydu.

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Dijital bağımlılık, siber zorbalık ve ekran bağımlılığı derken, şimdi de erken yaşta pornografik içeriklere maruz kalmanın yol açtığı ciddi sonuçlar gündemde. Yeşilay’ın yayımladığı son araştırma, bu tür maruziyetlerin başka etkenlerle birleştiğinde çocuklarda uygunsuz cinsel davranışlara, başkalarına yönelik uygunsuz eylemlere ve hatta bazı durumlarda cinsel suça karışmaya kadar uzanabileceğini ortaya koydu. Araştırmalara göre, çocukların istemsiz biçimde bu tür içeriklerle karşılaşması genellikle 10 yaş ve sonrasında başlıyor. Ergenliğe geçişle birlikte, hem istemli hem de istemsiz maruziyet oranlarında hızlı bir artış yaşanıyor.

Verilere göre, 10-11 yaş grubunda istemli maruziyet oranı yüzde 1 civarındayken, bu oran 17 yaşına gelindiğinde erkeklerde yüzde 70’e, kızlarda yüzde 40’a kadar çıkıyor. Konuya ilişkin gazetemize değerlendirmede bulunan hukukçu Mert Sezgen, bu tür içeriklerin çocukların erişebileceği şekilde paylaşılmasının Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 226. maddesi uyarınca 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası gerektirdiğini söyledi.

Sezgen, “Özellikle X gibi denetimsiz mecralarda, ‘giyinik’ gibi görünmesine rağmen vücut hatlarını açıkça belli eden paylaşımların yaygınlaştığını görüyoruz. TCK’nın 226. maddesi yalnızca çıplaklığı değil, müstehcenlik sınırını aşan her türlü cinsel çağrışımı da suç kapsamına alır” dedi.

