Kütahya'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu, artçılar sürüyor

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün sabah Muğla'daki 4,1'lik depremle yürekler ağza gelmişti, bu gece de sismik hareketliliğin devam ettiği Kütahya'da hissedilen bir sarsıntı meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. Son deprem listesin kısa aralıklarla gerçekleşen artçılar dikkat çekti.

KÜTAHYA'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da saat 03:03 sularında meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü 3,6 olarak duyurdu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Öte yandan uzun süredir sismik hareketliliğin devam ettiği bölgede artçılar dikkat çekti. Simav'da kısa aralıklarla peş peşe artçı depremler oldu.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.