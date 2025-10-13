Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kütahya'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu, artçılar sürüyor

Kütahya'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu, artçılar sürüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kütahya&#039;da gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu, artçılar sürüyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem haberi Kütahya'da geldi. Simav merkezli sarsıntı sonrası AFAD'dan açıklama geldi. Bölgede artçı sarstınların devam ettiği öğrenildi, işte son durum...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün sabah Muğla'daki 4,1'lik depremle yürekler ağza gelmişti, bu gece de sismik hareketliliğin devam ettiği Kütahya'da hissedilen bir sarsıntı meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. Son deprem listesin kısa aralıklarla gerçekleşen artçılar dikkat çekti. 

KÜTAHYA'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da saat 03:03 sularında meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü 3,6 olarak duyurdu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. 

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Öte yandan uzun süredir sismik hareketliliğin devam ettiği bölgede artçılar dikkat çekti. Simav'da kısa aralıklarla peş peşe artçı depremler oldu. 

Muğla'da şiddetli deprem oldu! Birçok yerden hissedildi, işte ilk veriler... - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İbret olsun! Sahte sirene en ağır cezaAltın haftaya rekorla başladı! Ons ve gramda yeni zirve
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İbret olsun! Sahte sirene en ağır ceza - Gündemİbret olsun! Sahte sirene en ağır cezaKılıçdaroğlu’nun adamları kazandı! Ankara’ya atadığı başkanlar koltuğunu koruyor - GündemKılıçdaroğlu’nun adamları kazandı!İmamoğlu’nun Nobel’lik rezaletine CHP de kızdı! İsrail destekçisine kimse sahip çıkmadı - Gündemİmamoğlu’nun Nobel’lik rezaletine CHP de kızdı!Ankara'da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! SDG'ye taviz yok, kırmızı çizgimiz 10 Mart imzası - GündemSDG'ye taviz yok, kırmızı çizgimiz 10 Mart imzasıÇocukları dijitalde bekleyen sinsi tehlike! Uygunsuz içerikler yüzde 70’e tırmandı - Gündem'Sosyal' felaket! Çocuklar tehlike altındaCumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek - GündemCumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Sonraki Haber Yükleniyor...