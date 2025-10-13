İbret olsun! Sahte sirene en ağır ceza
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yeni katlamalı trafik cezaları Meclis’te görüşülmeyi beklerken, sahada da magandalara göz açtırılmıyor. Tekirdağ Şarköy’de motosikletinde usulsüz siren tertibatı kullandığı belirlenen sürücüye 138 bin 172 lira para cezası uygulandı
Tekirdağ Şarköy ilçesi merkezinde denetim yapan trafik polisleri, bir motosikleti durdurdu. İncelemede, motosiklette siren tertibatı olduğu tespit edildi.
İBRETLİK CEZA KESİLDİ
Herhangi bir geçiş üstünlüğü olmadığı hâlde siren kullanan sürücü S.C’ye 138 bin 172 lira ceza yazıldı. Şahsın ehliyetine ve aracına 30 gün süreyle el konuldu.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş