İbret olsun! Sahte sirene en ağır ceza

Tekirdağ Şarköy ilçesi merkezinde denetim yapan trafik polisleri, bir motosikleti durdurdu. İncelemede, motosiklette siren tertibatı olduğu tespit edildi.

İBRETLİK CEZA KESİLDİ

Herhangi bir geçiş üstünlüğü olmadığı hâlde siren kullanan sürücü S.C’ye 138 bin 172 lira ceza yazıldı. Şahsın ehliyetine ve aracına 30 gün süreyle el konuldu.