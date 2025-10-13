Ankara'da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! SDG'ye taviz yok, kırmızı çizgimiz 10 Mart imzası

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Türkiye, Suriye’nin istikrarı, güvenliği ve bölgesel huzuru için Şam’la yakın iş birliğini sürdürüyor. Bu kapsamda, Ankara dün önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşen Ankara-Suriye güvenlik zirvesine, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Millî Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Salameh katıldı.

TİŞRİN DE MASADA

Terör örgütü SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi’nin, Suriye ordusuna entegre olacaklarını açıklamasının ardından gerçekleşen görüşmede Ankara, 10 Mart’ta imzalanan anlaşmanın uygulamadaki pratiğini görmeyi bekliyor. Edinilen bilgiye göre, görüşmelerde, YPG/PKK’nın Menbiç, Tel Rifat ve Fırat’ın doğusu ve Tişrin Barajı çevresinde tırmandırdığı gerilim ana dosyalardan biri oldu.

Görüşmede Bakan Fidan, Suriyeli muhataplarına açık bir dille “SDG’nin bölgesel bir entegrasyonunu istemiyoruz, orduya katılanlar ülkenin sadece belli bir noktasında yer almamalı, tam entegrasyon sağlanmalı, ülke geneline yayılmalı. Suriye egemen bir devlet ve tek ordu görmek istiyoruz” mesajını iletti.

Görüşme sonrası sosyal medyadan bir açıklama yapan Bakan Fidan, şunları söyledi:

“DESTEĞİMİZ SÜRECEK”