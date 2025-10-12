İsrail'in Orta Doğu'daki yasa dışı eylemleri bitmiyor! Suriye'de köy baskını
2 yıl boyunca Gazze'de soykırım düzenleyen İsrail ordusunun Orta Doğu'daki saldırgan eylemleri dinmiyor. Suriye Devlet Habere Ajansı'na göre, İsrail ordusuna ait bir konvoy, yasa dışı şekilde ülkenin güneybatısında yer alan Kuneytra ilinin Muallaka köyüne girdi.
İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan eylemleri dur durak bilmiyor.
Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, İsrail ordusuna ait üç askeri araçtan oluşan konvoy, yasa dışı şekilde Suriye’nin güneybatısında yer alan Kuneytra ilinin Muallaka köyüne girdi.
SURİYE HAVA SAHASI İŞGAL EDİLDİ
İsrail askerleri, Muallaka köyüne baskın düzenleyerek yol kontrol noktası kurdu.
Bölgede yasa dışı askeri faaliyet yürüten İsrail askerlerinin, sivillerin geçişine izin vermediği ve bazı yolları kapattığı belirtildi.
Öte yandan İsrail ordusuna ait keşif uçaklarının, Suriye hava sahasını ihlal ederek Kuneytra'nın güneyinde uçuşlar gerçekleştirdiği bildirildi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025’e kadar 1000'den fazla hava saldırısı ve 400’ün üzerinde kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.