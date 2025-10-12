Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Caner Erkin neden ceza aldı, kaç maç oynamayacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Caner Erkin neden ceza aldı, kaç maç oynamayacak?
Caner Erkin, Ceza, Sakaryaspor, TFF, Haber
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Sakaryaspor’un deneyimli oyuncusu Caner Erkin’e verilen 6 maç men ve 134 bin lira para cezasını onadı. Caner Erkin neden ceza aldı araştırılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin’e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezaları karara bağladı. 36 yaşındaki futbolcuya, takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi ve hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle verilen 6 maç men ve 134 bin TL para cezası kesinleşti.

CANER ERKİN NEDEN CEZA ALDI?

TFF’nin açıklamasına göre, Caner Erkin’e verilen cezanın gerekçesi “takım arkadaşına yönelik şiddetli hareket” ve “müsabaka hakemlerine sportmenliğe aykırı davranış” olarak belirtildi. Deneyimli futbolcu, bu eylemleri nedeniyle toplam 6 maç men cezası aldı. Cezanın 4 maçı takım içi davranışlarından, 2 maçı ise hakemlere yönelik tutumundan kaynaklandı.

TFF Tahkim Kurulu, yapılan itirazları değerlendirdikten sonra cezanın “yerinde ve orantılı” olduğuna karar vererek PFDK’nın kararını onadı. Böylece Caner Erkin, ligin önümüzdeki haftalarında takımının kadrosunda yer alamayacak.

CANER ERKİN KAÇ MAÇ OYNAMAYACAK?

Tahkim Kurulu’nun kararıyla birlikte Caner Erkin 6 maç boyunca forma giyemeyecek. 36 yaşındaki futbolcu, bu süreçte sahadan uzak kalacak.

Sakaryaspor’un tecrübeli isminin yokluğunda, teknik direktör Tahsin Tam’ın savunmada yeni bir rotasyon planladığı öğrenildi. 

 

