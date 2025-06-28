Prens final mi yaptı, 3. sezon 9. bölüm ne zaman, 4. sezon tarihi belli oldu mu? Çağlar Ertuğrul yeni sezon için konuştu!

Max'te yayınlanan Prens dizisi üçüncü sezonuyla ekranlara veda ederken dizinin hayranları yeni sezonu şimdiden merak etmeye başladı. Prens 3. sezon 9. bölüm ne zaman, 4. sezon tarihi belli oldu mu soruları gündemin merkezine yerleşti.

Giray Altınok’un başrolünde yer aldığı ve senaryosunu Kerem Özdoğan’la birlikte yazdığı Prens dizisi efsane kadrosu ile 3. sezonu tamamladı. Hayranlarına eşsiz bir sezon daha sunan Prens 4. sezon için gözler açıklamalara çevrildi. Peki, Prens 3. sezon 9. bölüm ne zaman, 4. sezon tarihi belli oldu mu?

PRENS 3. SEZON 9. BÖLÜM NE ZAMAN?

Prens dizisinin 3. sezon 9. bölüm yayın tarihi merak konusu oldu. Diziye dair resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre 3. sezon 8 bölüm halinde tamamlandı. Son bölüm ise 27 Haziran 2025 Cuma günü yayınlanarak Prens sezon finalini yaptı. Prens 3. sezon 9. bölüm yayınlanmayacak.

İlgili Haber Tepki gelince paylaşımını sildiği iddia edilmişti! Giray Altınok konu ile ilgili açıklama yaptı

PRENS 4. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Prens 4. sezon hakkında resmi açıklama yapılmadı. Kaptan Van Dijk karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul’un açıklamaları ise 4. sezonun yolda olduğuna dair beklentileri alevlendirdi.

Çağlar Ertuğrul konuk olduğu bir programda Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın yeni sezona sıcak baktığını ifade etti.

İlgili Haber Prens 3.sezon 8.bölüm ne zaman? Bongomya’da Osmanlı rüzgarları!

PRENS FİNAL Mİ YAPTI?

Prens final için henüz net bir açıklama gelmese de yeni sezon bölümlerinin 2026 yılında izleyiciyle buluşacağı tahmin ediliyor. Senaryo hazırlıkları ve çekim süreci planlandığı gibi ilerlerse Prens’in yeni sezonunun Max üzerinden yayınlanması öngörülüyor. Yeni sezonun çekimlerinin yapılıp yapılmayacağı önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.