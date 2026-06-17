Ankara Nato Zirvesi'ne hazırlanıyor. Ankara'da yapılacak 36'ncı NATO Zirvesi nedeniyle kent genelinde birçok etkinlik yasaklanacak, memurlar izinli sayılacak, yollar trafiğe kapanacak. Peki, Ankara Nato zirvesi ne zaman gerçekleşecek? İdari izin hangi tarihleri kapsayacak?

Türkiye Ankara’da düzenlenecek 2026 NATO Zirvesine ev sahipliği yapacak. Temmuz ayında yapılacak NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi için Ankara'da hazırlıklar yoğunlaştı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak.

NATO ZİRVESİNE KİMLER KATILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek zirveye ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz gibi çok sayıda üst düzey yetkili katılıyor.

Tedbirler açıklandı... Ankara Nato zirvesi ne zaman? İdari izin hangi tarihleri kapsayacak?

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

NATO Zirvesi kapsamında kentte güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Tedbirler çerçevesinde 55 bini silahlı polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak.

NATO üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra 9 ülke liderinin de konuk olarak katılacağı zirvenin güvenliği için alınan tedbirler kapsamında terörle mücadele, istihbarat, siber suçlarla mücadele, asayiş, KBRN, trafik, özel harekat ve jandarma komando birimleri görev alacak.

Zirve süresince havalimanları, konaklama alanları, güzergahlar ve toplantı merkezleri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınacak. Havalimanı güzergahlarında jandarma komando timleri görev üstlenecek. Ankara'ya giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıklaştırılacak.

Etimesgut Havalimanı'na, ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının yanı sıra bazı liderlere ait uçaklar da iniş yapacak.

Zirveye katılacak liderlerin eşleri için de Ankara'nın tarihi ve turistik mekanlarını kapsayan özel gezi programı düzenlenecek.



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