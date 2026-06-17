Survivor'da büyük finale doğru rekabet hız kazandı. Son bölümde nefes kesen mücadelelerin ardından bir yarışmacı finale adını yazdırırken, bir isim ise hayallerine veda etti. Peki, Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı? Nefise mi, Nagihan mı?

Survivor'da daha önce iki isim büyük finale ev sahipliği yapacak olan İstanbul biletini garantilemişti. Nefes kesen zorlu mücadeleler sonrası Mert Nobre ve Sercan Yıldırım, Survivor 2026'nın ilk finalistleri olmuştu. 16 Haziran'da yayımlanan son bölümde oynanan kritik mücadelelerin ardından dörtlü finale yükselen üçüncü isim Nagihan Karadere oldu.

Survivorda büyük finale doğru... Survivorda finale kim kaldı, kim elendi, Nefise mi Nagihan mı?



SURVIVOR 2026'DA KİM ELENDİ?

Dördüncü final koltuğu için Ramazan Sarı ve Nefise Karatay düelloda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi kazanan Ramazan, İstanbul'daki dörtlü finale adını yazdırırken, Nefise Survivor 2026'ya veda etti.

Survivorda büyük finale doğru... Survivorda finale kim kaldı, kim elendi, Nefise mi Nagihan mı?

Böylece Survivor 2026'da son dörde kalan isimler Mert Nobre, Sercan Yıldırım, Nagihan Karadere ve Ramazan Sarı oldu.e Ramazan Sarı olması kesinleşti.

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