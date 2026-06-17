2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı devam ederken, Türkiye'nin yer aldığı D Grubu'nda gözler ABD ile Avustralya arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. İlk maçlarını kazanarak turnuvaya üç puanla başlayan iki takım, grup liderliği yolunda kritik bir sınava çıkacak. Futbolseverler ise ''Amerika-Avusturalya maçı ne zaman, saat kaçta? ABD-Avusturalya maçı hangi kanalda?'' sorularına cevap arıyor.

Grubun ilk haftasında hem ABD hem de Avustralya sahadan galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ülkelerden biri olan ABD, Paraguay karşısında 4-1 galibiyet kazandı. Avustralya ise Dünya Kupası'na 24 yıl sonra katılan Milli Takımımızı 2-0 mağlup ederek avantaj elde etti.

İlk maçların ardından ABD averaj üstünlüğüyle liderlik koltuğuna otururken, Avustralya ikinci sırada yer aldı. Türkiye ve Paraguay ise henüz puanla tanışamadı. Bu nedenle ABD ile Avustralya arasında oynanacak mücadele, grubun zirvesini doğrudan şekillendirecek. Peki, Amerika-Avusturalya maçı ne zaman, saat kaçta? ABD-Avusturalya maçı hangi kanalda?

Amerika-Avusturalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiyenin D grubu rakipleri ABD-Avusturalya maçına geri sayım başladı!

AMERİKA-AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amerika-Avustralya maçı 20 Haziran 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 01.00'de başlayacak. Seattle Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, D Grubu'ndaki puan tablosunu doğrudan etkileyecek.

Amerika-Avusturalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiyenin D grubu rakipleri ABD-Avusturalya maçına geri sayım başladı!

ABD-AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası heyecanını ekran başında takip etmek isteyen futbolseverler, ABD ile Avustralya arasındaki mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

Amerika-Avusturalya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiyenin D grubu rakipleri ABD-Avusturalya maçına geri sayım başladı!

DÜNYA KUPASI D GRUBU MAÇ TARİHLERİ

13 Haziran 2026 | ABD 4-1 Paraguay

14 Haziran 2026 | Avustralya 2-0 Türkiye

20 Haziran 2026 | ABD - Avustralya (01.00)

20 Haziran 2026 | Türkiye - Paraguay (06.00)

26 Haziran 2026 | Paraguay - Avustralya (05.00)

26 Haziran 2026 | Türkiye - ABD (05.00)

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu Puan Cetveli Takımlar O G B M A Y P 1. ABD 1 1 0 0 4 1 3 2. AVUSTRALYA 1 1 0 0 2 0 3 3. TÜRKİYE 1 0 0 1 0 2 0 4. PARAGUAY 1 0 0 1 1 4 0

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