2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Turnuvanın ilk haftasında birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverlerle buluşacak. Futbolseverler ''Bugün Dünya Kupası maçı var mı?'' sorusunu gündeme getirirken 17-18 Haziran günleri oynanacak maçlar da netleşti.

Bugün Dünya Kupası maçı var mı merak edilirken gözler bugün oynanacak maçlara çevrildi. Dünya Kupası'nı yakından takip eden sporseverler, 17 Haziran Çarşamba günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor. İşte, 17-18 Haziran 2026 Dünya Kupası maç saatleri...

Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 17-18 Haziran 2026 Dünya Kupası maç saatleri

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Turnuvada şimdiye kadar oynanan karşılaşmalarda futbolseverler birbirinden çekişmeli mücadelelere tanıklık ederken, gözler bugün oynanacak maçlara çevrildi.

Bugün Dünya Kupası'nda iki önemli karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. K Grubu'nda Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya gelirken, günün ikinci mücadelesinde L Grubu'nda İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak.

Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 17-18 Haziran 2026 Dünya Kupası maç saatleri

17-18 HAZİRAN 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ SAATLERİ

17 Haziran Çarşamba:

I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, TSİ 01.00 (1-4)*

J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, TSİ 04.00 (3-0)*

Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 07.00 (1-3)*

K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, TSİ 23.00

18 Haziran Perşembe:

L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00

A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 17-18 Haziran 2026 Dünya Kupası maç saatleri

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün oynanacak karşılaşmalar TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler Portekiz-Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve İngiltere-Hırvatistan mücadelelerini TRT 1 üzerinden takip edebilecek.

Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 17-18 Haziran 2026 Dünya Kupası maç saatleri

TRT 1 yayın akışında saat 20.00'de Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki mücadele ekranlara gelecek. Karşılaşmanın ardından saat 22.15'te "Kupa Saati" programı yayınlanacak.

Günün son Dünya Kupası karşılaşması olan İngiltere-Hırvatistan mücadelesi ise saat 23.00'te canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

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