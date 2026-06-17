Avusturya, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı: Ürdün'e tarihi gol yetmedi
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Avusturya, Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu’nda Ürdün ile karşılaştı. Avusturya, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Ürdün’ün Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Ali Olwan kaydetti.
- Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Romano Schmid, 76. dakikada kendi kalesine Al-Arab ve 90+12. dakikada penaltıdan Marko Arnautovic kaydetti.
- Ürdün'ün tek golü 50. dakikada Ali Iyad Olwan'dan geldi. Bu gol, Ürdün'ün Dünya Kupası tarihindeki ilk golü oldu.
- Mücadelenin 68. dakikasında Arnautovic'in golü, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
- Avusturya, bir sonraki maçında Arjantin ile karşılaşacak. Ürdün ise Cezayir ile karşı karşıya gelecek.
Avusturya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Avusturya, turnuvaya galibiyetle başlarken; Ürdün, ilk maçında puanla tanışamadı.
Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Romano Schmid, 76'ncı dakikada kendi kalesine Al-Arab ve 90+12'nci dakikada penaltıdan Marko Arnautovic kaydetti. Ürdün'ün tek golü 50'nci dakikada Ali Olwan'dan geldi. Bu gol, Ürdün’ün Dünya Kupası tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.
Mücadelenin 68'inci dakikasında Arnautovic’in golü, VAR incelemesinin ardından Stefan Posch’un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle iptal edildi.
Avusturya, 2026 Dünya Kupası' bir sonraki maçında son şampiyon Arjantin ile kozlarını paylaşacak. Ürdün ise Cezayir ile karşı karşıya gelecek.