2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Avusturya, Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu’nda Ürdün ile karşılaştı. Avusturya, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Ürdün’ün Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Ali Olwan kaydetti.

Avusturya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Avusturya, turnuvaya galibiyetle başlarken; Ürdün, ilk maçında puanla tanışamadı.

San Francisco Bay Area Stadyumu’nda Avusturyalı futbolcuların galibiyet sevinci

Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Romano Schmid, 76'ncı dakikada kendi kalesine Al-Arab ve 90+12'nci dakikada penaltıdan Marko Arnautovic kaydetti. Ürdün'ün tek golü 50'nci dakikada Ali Olwan'dan geldi. Bu gol, Ürdün’ün Dünya Kupası tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Ali Olwan, attığı golün ardından takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.

Mücadelenin 68'inci dakikasında Arnautovic’in golü, VAR incelemesinin ardından Stefan Posch’un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle iptal edildi.

Maçın Moritanyalı hakemi Dahane Beida

Avusturya, 2026 Dünya Kupası' bir sonraki maçında son şampiyon Arjantin ile kozlarını paylaşacak. Ürdün ise Cezayir ile karşı karşıya gelecek.

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