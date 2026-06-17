Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine adını altın harflarle yazdırdı. 200. milli maçında Arjantin’i yaptığı hat-trick ile Cezayir’e karşı 3-0’lık galibiyete taşıyan Messi, böylece Miroslav Klose ile birlikte (16 gol) tüm zamanların en golcü Dünya Kupası oyuncusu oldu. Messi ayrıca turnuva tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu ünvanını da aldı.

2026 Dünya Kupası J Grubu mücadelesinde Arjantin ile Cezayir karşılaştı. Kansas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin 3-0 kazandı.

MESSI'DEN HAT-TRICK

Güney Amerika ekibine galibiyeti getiren golleri 17, 60 ve 76'da Messi kaydetti.

Dünya Kupası'na Messi damgası! Hat-trick yaptı, rekorları altüst etti

REKORLARI ALTÜST ETTİ

Lionel Messi, attığı 3 golün ardından Alman futbolcu Miroslav Klose ile birlikte (16 gol) tüm zamanların en golcü Dünya Kupası oyuncusu oldu. Messi ayrıca turnuva tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu ünvanını da aldı.

Turnuvaya 3 puanla başlayan taraf olan Arjantin, grubun ikinci maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Cezayir ise Ürdün ile kozlarını paylaşacak.

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