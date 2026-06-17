Türkiye Gazetesi
Dünya Kupası'na Messi damgası! Hat-trick yaptı, rekorları altüst etti
Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine adını altın harflarle yazdırdı. 200. milli maçında Arjantin’i yaptığı hat-trick ile Cezayir’e karşı 3-0’lık galibiyete taşıyan Messi, böylece Miroslav Klose ile birlikte (16 gol) tüm zamanların en golcü Dünya Kupası oyuncusu oldu. Messi ayrıca turnuva tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu ünvanını da aldı.
Özetle DinleDünya Kupası'na Messi damgası! Hat-trick yaptı, re...
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2026 Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin, Cezayir'i Messi'nin hat-trick'iyle 3-0 mağlup etti.
- Messi, attığı 3 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
- Messi, Miroslav Klose ile birlikte 16 gole ulaştı.
- Arjantin, turnuvaya 3 puanla başladı.
- Arjantin ikinci maçında Avusturya ile karşılaşacak.
- Cezayir ise Ürdün ile oynayacak.
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2026 Dünya Kupası J Grubu mücadelesinde Arjantin ile Cezayir karşılaştı. Kansas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin 3-0 kazandı.
MESSI'DEN HAT-TRICK
Güney Amerika ekibine galibiyeti getiren golleri 17, 60 ve 76'da Messi kaydetti.
REKORLARI ALTÜST ETTİ
Lionel Messi, attığı 3 golün ardından Alman futbolcu Miroslav Klose ile birlikte (16 gol) tüm zamanların en golcü Dünya Kupası oyuncusu oldu. Messi ayrıca turnuva tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu ünvanını da aldı.
Turnuvaya 3 puanla başlayan taraf olan Arjantin, grubun ikinci maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Cezayir ise Ürdün ile kozlarını paylaşacak.
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