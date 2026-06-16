2026 FIFA Dünya Kupası'nın Türkiye'deki yayıncı kuruluşu TRT 1'de yapılan hata gündem oldu. İran ile Yeni Zelanda arasında oynanan müsabakada spiker, yaklaşık 4 dakika boyunca takımları karıştırdı. Büyük karışıklık, Los Angeles'ta 2-2 sonuçlanan karşılaşmaya damga vurdu. TRT'den maç sonrası açıklama geldi.

TRT 1'de ekranlara gelen İran ile Yeni Zelanda arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu maçını anlatan spikerin, takımları yaklaşık 4 dakika boyunca birbirine karıştırması çok konuşuldu.

İran oyuncusu Mehdi Taremi (9) ile Yeni Zelandalı Joe Bell

DAKİLARCA HER ŞEY YANLIŞ AKTARILDI

Söz konusu anlarda İran'ın geliştirdiği ataklar Yeni Zelanda hücumu diye anlatıldı. Los Angeles Stadı'nda Yeni Zelanda'nın bulduğu pozisyonlar ise İran atağı olarak seyircilere sunuldu.

İran taraftarları, Los Angeles Stadyumu'nda takımlarını destekledi.

SEYİRCİLER ŞAŞTI KALDI

İlerleyen dakikalarda akrışıklık sona erse de; canlı anlatım kabindeki büyük karışıklık, maçı ekranları başında takip eden futbolseverlere büyük şaşkınlık yaşattı ve sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

TRT'DEN AÇIKLAMA: ÖZÜR DİLERİZ

Yayıncı kuruluş tarafından maçtan sonra yapılan açıklamada, büyük hata için "TRT yayıncılık standartları açısından kabul edilemez" denildi.

TRT'nin açıklaması

İzleyicilerden ve kamuoyundan özür dileyen TRT, "Gerekli idari ve teftiş süreçleri derhal başlatılmıştır. İlgili spiker inceleme kapsamında ABD'deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekilmiş olup, turnuva yayınlarına devam etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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