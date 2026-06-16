2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan İran'da "maçın oyuncusu" seçilen Ramin Rezaeian, formasıyla yüzünü kapadığı gol sevinci hakkında, "İranlı insanlar mükemmel. İranlı insanların arasında dünyanın herhangi bir yerinde bir problem varsa, bu bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

İran Milli Takımı forması giyen Ramin Rezaeian, Los Angeles Stadı'nda 2-2 sonuçlanan Yeni Zelanda karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısına "maçın oyuncusu" ödülüyle geldi.

Ramin Rezaeian

"İRANLILAR DAHA ÇOĞUNU HAK EDİYOR"

Takımın kamp yaptığı Meksika'da çok iyi karşılandığını belirten Rezaeian, "Meksikalılara çok teşekkür ediyorum. Çok kibarlar ve bize çok iyi davranıyorlar. Şimdi tekrar Meksika'ya gideceğiz. Bugün mutlu değiliz çünkü galibiyeti hak etmiştik. Ama bu futbol, bazen sizin istedikleriniz olmayabilir. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İranlılar daha çoğunu hak ediyor. Şimdi daha çok çalışıp, bir sonraki maça odaklanacağız" açıklamasında bulundu.

36 yaşındaki futbolcunun gol sevinci

"DÜNYADA OLANLARI GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Müsabakının 32'nci dakikasında attığı golün ardından formasıyla yüzünü kapadığı gol sevinci sorulan Rezaeian, "Bu özel bir sevinç. Dünyada olanları görmek istemiyorum. Bu biraz politik bir durum, bununla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Burada futbol konuşmak için bulunuyoruz. İranlı insanlar mükemmel. İranlı insanların arasında dünyanın herhangi bir yerinde bir problem varsa, bu bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

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