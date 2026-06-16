İran Milli Takımı'nda Mehdi Torabi krizi yaşanıyor. ABD'de oynanan maçın ardından tek girişlik vizesinin süresi dolan deneyimli futbolcunun, Dünya Kupası'ndaki kalan karşılaşmaları kaçırabileceği belirtildi.

2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden İran Milli Takımı, beklenmedik bir vize sorunuyla karşı karşıya kaldı. İranlı futbolcu Mehdi Torabi'nin ABD'ye giriş için kullandığı tek girişlik vizenin süresinin dolması, takımın planlarını altüst etti.

İran Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun ABD'de Yeni Zelanda ile oynanan grup maçının ardından vize sorunu yaşadığı belirtildi. Federasyonun, Torabi'nin yeniden ABD'ye giriş yapabilmesi için gerekli başvuruları başlattığı kaydedildi.

KRİTİK MAÇLAR ÖNCESİ BELİRSİZLİK

İran Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasında Belçika ve Mısır ile karşı karşıya gelecek. Ancak Torabi'nin yeni vize işlemlerinin zamanında sonuçlanmaması halinde bu karşılaşmalarda forma giyemeyebileceği ifade ediliyor.

Vize krizi yalnızca Torabi ile sınırlı kalmadı. Yeni Zelanda maçının ardından İran kafilesinin ABD'de kalmasına izin verilmediği ve takımın kamp yaptığı Meksika'ya geri dönmesinin istendiği belirtildi.

TEKNİK DİREKTÖRDEN TEPKİ

İran Milli Takımı Teknik Direktörü Amir Ghalenoei, yaşanan gelişmelere tepki göstererek kararın kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi.

Ghalenoei, "Bize derhal ayrılmamız gerektiği söylendi. Neden böyle bir karar alındığını bilmiyoruz. Bu durum planlarımızı ciddi şekilde etkiliyor. Dünya Kupası'nda en fazla baskı altında kalan takımlardan biri olduğumuzu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası