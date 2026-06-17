Piyasalar, ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak faiz kararına odaklandı. FED Başkanı Warsh'ın ilk toplantısında vereceği mesajların da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Peki, FED haziran ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Küresel piyasalar, ABD-İran anlaşmasının cuma günü imzalanacağına ilişkin haber akışına karşın anlaşmanın ayrıntılarının netleşmemesiyle karışık bir seyir izlerken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi. Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk toplantıdan çıkacak para politikası kararları piyasaların odağında bulunuyor. Bankanın faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Warsh'ın ilk sözle yönlendirmelerindeki tonuna dikkat edilecek.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı TSİ 21.00'de açıklanacak. Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh, TSİ 21.30'da düzenleyeceği basın toplantısında ekonomiye ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Gözler Fedin faiz kararında! FED haziran ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE OLUR?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), haziran toplantısında politika faizini üst üste dördüncü kez yüzde 3,50-3,75 aralığında tutması bekleniyor.

Fed yetkilileri, enflasyonun kalıcılığı ve fiyat baskılarının ne hızda gerileyeceğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle temkinli duruşlarını koruyor.

WARSH DÖNEMİNİN İLK TOPLANTISI

Haziran toplantısı, Fed Başkanı Kevin Warsh yönetiminde gerçekleştirilen ilk faiz toplantısı olacak. Warsh'ın göreve atanmasıyla birlikte faiz indirimlerine daha yakın bir yaklaşım olarak değerlendirilen de piyasa beklentileri zaman içinde daha şahin bir para politikası görünümüne yöneldi. Warsh'ın ilk sözle yönlendirmelerindeki tonuna dikkat edilecek.

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