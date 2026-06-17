Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sonuçları için geri sayım sürüyor. Yetenek alanlarına göre belirlenen öğrenciler bireysel değerlendirme uygulamasına katılıyor. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kala gözler sonuç tarihine çevrildi. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi doğrultusunda yürütülen süreçte 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrenciler; genel zihinsel yetenek, resim ve müzik alanlarında aday gösterilerek ön değerlendirme aşamasına alınıyor. Öğrenci ve veliler, sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi kanalları üzerinden öğrenebilecek. Kayıt hakkı elde eden öğrenciler, belirlenen tarihlerde Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Takvime göre, 6 Nisan - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında bireysel değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM değerlendirmeleri tamamlanmak üzere... 2026 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

İTİRAZ SÜRECİ

Açıklanan sonuçlara ilişkin itiraz başvuruları 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden yapılabilecek.



Bireysel değerlendirme sonuçlarına göre bilim ve sanat merkezlerine başvuracak öğrencilerin kayıt işlemleri ise 27 Temmuz-28 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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