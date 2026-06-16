Futbolseverler, Fransa-Senegal maçının yayın bilgilerini, canlı izleme seçeneklerini ve TRT frekans ayarlarını araştırmaya başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası takipçileri maç programını yakından takip ediyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. I Grubu'nun dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Fransa-Senegal mücadelesi öncesinde gözler yayın bilgileri ve maç saatine çevrildi.

FRANSA-SENEGAL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda oynanacak Fransa-Senegal karşılaşması, Türkiye'de TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek. Dünya Kupası'nın resmi yayıncısı olan TRT, turnuva boyunca maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşturuyor.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa'nın ilk maçına çıkacak olması nedeniyle karşılaşmaya ilgi oldukça yüksek. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue ve Warren Zaire-Emery gibi yıldız isimleri kadrosunda bulunduran Fransa, Senegal karşısında galibiyetle başlamak istiyor.

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından 2022'de final oynama başarısı göstermişti. Avrupa temsilcisi, 2026 Dünya Kupası'nda da kupanın en güçlü adaylarından biri olarak değerlendiriliyor.

Senegal ise Dünya Kupası sahnesinde dördüncü kez boy gösteriyor. Afrika temsilcisi, 2002 yılında ulaştığı çeyrek final başarısının üzerine çıkmayı hedeflerken, kadrosunda Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs ve Samsunspor'un golcüsü Cherif Ndiaye gibi Süper Lig'den tanıdık isimler de bulunuyor.

Fransa-Senegal maçı canlı nereden izlenir? (2026 Dünya Kupası)

Maç, 16 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de New York New Jersey Stadı'nda oynanacak.

TRT 1 FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

TRT, Dünya Kupası maçlarının sorunsuz izlenebilmesi için güncel uydu frekans bilgilerini yeniden hatırlattı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, daha önce uluslararası spor organizasyonları için güncel frekans ayarı yapan izleyicilerin tekrar işlem yapmasına gerek olmadığı belirtildi.

Fransa-Senegal maçı canlı nereden izlenir? (2026 Dünya Kupası)

Yeni kanal araması yapmak isteyen kullanıcılar ise uydu alıcılarında gerekli frekans bilgilerini girerek TRT 1 ve TRT Spor yayınlarına erişebiliyor. Özellikle maç günlerinde yaşanabilecek yayın problemlerinin önüne geçmek için frekans bilgilerinin kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

Haberle İlgili Daha Fazlası