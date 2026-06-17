Karne dönemi yaklaşırken öğrenciler ve veliler e-Okul not girişlerinin ne zaman kapanacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre okullar, 26 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla yaz tatiline girecek. Peki, e-Okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak?

E-Okul'un veri girişine kapanması, öğretmenler ve okul yönetimi tarafından sisteme yeni not eklenmesi sürecinin sona ermesi anlamına geliyor. Karne notlarının hesaplanabilmesi ve karnelerin hazırlanabilmesi için sistem, genellikle karne gününden birkaç gün önce veri girişine kapatılıyor.

Ancak bu durum, öğrenci ve velilerin e-Okul'a erişemeyeceği anlamına gelmiyor. Veri girişinin kapanmasının ardından sistem üzerinden not değişikliği yapılamazken, öğrenciler ve veliler karne gününe kadar not ve devamsızlık bilgilerini görüntülemeye devam edebiliyor.

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANIR?

Bu yıl karneler 26 Haziran Cuma günü dağıtılacak. Bu kapsamda tüm not girişleri ve yoklama kayıtlarının 25 Haziran 2026’ya kadar sisteme girilmesi öngörülüyor.

Okulların kapanmasına günler kaldı! e-Okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak?

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge, 81 il millî eğitim müdürlüğüne gönderildi.



Genelge kapsamında, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ilişkin eğitim faaliyetlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile öğretmenlerin mesleki çalışmaları, öğrencilerin uyum süreçleri ve ara tatil dönemleri belirlendi.



Buna göre öğretmenlerin yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlık amacıyla gerçekleştireceği mesleki çalışmalar 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.



Okullarda birinci dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.



Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.



Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.



2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.



Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.



İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.



2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

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