Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada ifade veren müteahhit F.K., belediyede ruhsat işlemleri karşılığında milyonlarca lira ve yüz binlerce dolar rüşvet talep edildiğini öne sürdü. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile bazı belediye yöneticilerinin adını veren F.K., Beşikçioğlu'nun kendisine "İki otobüs parasını bana getireceksin." dediğini iddia etti. F.K. ayrıca, Etimesgut Belediyesi İmar Müdürü'nün belirli aralıklarla İstanbul'a giderek, rüşvetten elde edilen paraları dağıttığını öne sürdü.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade veren müteahhit F.K., Etimesgut Belediyesi'nde ruhsat işlemleri sırasında sistematik şekilde rüşvet talep edildiğini öne sürdü. F.K., milyonlarca liralık ve yüz binlerce dolarlık para taleplerinin bulunduğunu iddia ederek, elindeki ses ve görüntü kayıtlarını savcılığa teslim etti.

BELEDİYE YÖNETİCİLERİNİN İSİMLERİNİ VERDİ

Sabah'ta yer verilen habere göre, ifadesinde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, İmar Müdürü Serpil Zengin ve Zabıta Müdürü Zülküf Sancar'ın isimlerini veren F.K., ruhsat süreçlerinde para talep edildiğini savundu. Müşteki, kendisinden de ruhsat işlemlerinin tamamlanması karşılığında milyonlarca lira istendiğini ileri sürdü.

"PARALAR PAYLAŞTIRILIYORDU" İDDİASI

F.K., soruşturma dosyasındaki beyanında, ruhsat işlemleri kapsamında toplandığını iddia ettiği paraların bir bölümünün belediye içerisinde paylaştırıldığını, diğer bölümünün ise İstanbul'daki CHP yönetimine gönderildiğini öne sürdü. F.K., bu iddiaların araştırılması için çeşitli incelemeler yapılmasını talep etti.

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PARALAR İSTANBUL'A DAĞITILIYORDU

Müşteki, İmar Müdürü Serpil Zengin'in iletişim ve seyahat kayıtlarının incelenmesini istedi. Zengin'in belirli aralıklarla İstanbul'a giderek para dağıtımı yaptığını iddia eden F.K., bu seyahatlerin ay içerisinde birden fazla kez gerçekleştiğini öne sürdü.

YÜKSEK MEBLAĞLI PARA TALEPLERİ SIRALANDI

İfadesinde farklı projeler üzerinden talep edildiğini veya ödendiğini iddia ettiği para miktarlarını tek tek anlatan F.K., bazı projelerde yüz binlerce dolar, bazılarında ise milyonlarca liralık ödemelerin yapıldığını ileri sürdü.

500 BİN DOLARLIK ÖDEME İDDİASI

Müştekinin anlatımına göre E.G.'nin yaklaşık 2 bin dairelik projesi için mimarlar aracılığıyla 500 bin dolar ödeme yapıldığı öne sürüldü. Bu ödemenin ruhsat süreciyle bağlantılı olduğu iddia edildi. F.K., A.T.'nin 32 villalık projesi için ise 320 bin dolar talep edildiğini ancak söz konusu talebin kabul edilmediğini iddia etti. Bu nedenle ruhsat sürecinde çeşitli sıkıntılar yaşandığını öne sürdü.

İfadeye göre A.A.'nın Bağlıca'daki 8 villalık projesi için 160 bin dolar verdiği, M.A.'nın ise Yapracık'taki konut projesi kapsamında mimarlar aracılığıyla 7 milyon lira teslim ettiği ileri sürüldü. F.K., başka müteahhitlerden de benzer taleplerde bulunulduğunu iddia etti.

Erdal Beşikçioğlu

KENDİ PROJESİ İÇİN MİLYONLAR İSTENDİĞİNİ SAVUNDU

Bağlıca'da yürüttüğü 34 villalık projesine ilişkin ruhsat sürecini de anlatan F.K., İmar Müdürü Serpil Zengin tarafından belediyeye çağrıldığını ve görüşmede kendisinden 5 ila 6 milyon lira talep edildiğini öne sürdü. Bu talebi kabul etmediğini belirten müşteki, görüşmenin tartışmayla sonuçlandığını ifade etti.

BAŞKAN YARDIMCISI DA PARA İSTEDİ

F.K., daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ile görüştüğünü belirterek, Kerimoğlu'nun da ruhsat işlemleri karşılığında 4 milyon lira istediğini ileri sürdü. Müşteki, bu talebin Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun bilgisi ve talimatı doğrultusunda yapıldığının kendisine söylendiğini iddia etti.

"İKİ OTOBÜS PARASINI BANA GETİRECEKSİN"

Müşteki, belediye binası önünde Erdal Beşikçioğlu ile karşılaştığını ve burada ruhsat karşılığında para vermediğinin kendisine söylendiğini anlattı. F.K., Beşikçioğlu'nun belediyenin yeni aldığı otobüsleri göstererek "İki otobüs parasını bana getireceksin." dediğini iddia etti. F.K., söz konusu para talebini kabul etmediğini, bunun üzerine taraflar arasında tartışma yaşandığını öne sürdü. Yaşanan bu olayın soruşturma dosyasındaki önemli iddialardan biri olarak yer aldığı belirtildi.

"BANKA HESAP HAREKETLERİ İNCELENSİN"

Müşteki, para tahsilatlarının belediyenin İmar Müdürlüğünde görev yapan bazı mimarlar aracılığıyla gerçekleştirildiğini ileri sürdü. İddiaya göre müteahhitlerle sivil araçlarda buluşmalar yapılıyor, ödemeler ise dolar veya altın olarak elden alınıyordu. F.K., özellikle bazı konut projelerinin ruhsat onay tarihleri öncesindeki banka hareketlerinin incelenmesi halinde para trafiğinin ortaya çıkarılabileceğini savundu. Söz konusu yapının belediye yönetiminin bilgisi dahilinde faaliyet gösterdiğini öne sürdü.

Erdal Beşikçioğlu

Müşteki, Yapracık'taki 260 dairelik projesinde bulunan reklam brandalarının kaldırılmaması karşılığında Zabıta Müdürü Zülküf Sancar'ın kendisinden 100 bin lira istediğini iddia etti. Talebi reddetmesinin ardından zabıta ekiplerinin inşaat alanına geldiğini ve reklam brandalarının söküldüğünü ileri sürdü.

İNŞAAT SAHASINA GELİP PARA İSTEMİŞLER

F.K., zabıta ekiplerinin farklı tarihlerde şantiyeye gelerek para talep ettiğini, ödeme yapılmaması halinde inşaat faaliyetlerini durdurabilecek işlemler uygulanacağını söylediklerini öne sürdü. Bu olayların çalışanlar tarafından görüntülendiğini ve kayıtların savcılığa sunulduğunu ifade etti.

İfadesinde Etimesgut Müteahhitler Derneğine de değinen F.K., ruhsat alamayan müteahhitlerin derneğe yönlendirildiğini öne sürdü. Burada bazı isimlerle görüştürüldüklerini ve ruhsat işlemlerinin hızlandırılması vaadiyle para talep edildiğini iddia etti. F.K., 2025 yılında Etimesgut Müteahhitler Derneği başkanlığına aday olduğunu, ancak belediye yönetiminin bu adaylığı engellemeye çalıştığını savundu. Kendi listesinde yer alan müteahhitlerin ruhsat ve inşaat süreçleriyle ilgili tehdit edildiğini iddia etti.

Erdal Beşikçioğlu

Müşteki, dernek seçimleri öncesinde gerçekleştirildiğini öne sürdüğü toplantının gizlice ses kaydına alındığını belirtti. Kaydı yapan kişinin güvenliği nedeniyle ismini açıklamadığını ifade eden F.K., ses kaydı ile birlikte zabıta ekiplerine ilişkin görüntüleri de CD halinde savcılığa teslim ettiğini söyledi.

F.K., daha önce devam eden ruhsat ve iskân işlemlerinin zarar görmesinden çekindiği için ayrıntılı beyanda bulunamadığını, yaşanan süreç nedeniyle şikâyetçi olmaya karar verdiğini ifade etti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının, müştekinin sunduğu ses ve görüntü kayıtları ile mali hareketler, seyahat bilgileri ve iletişim verileri üzerinde inceleme yürütmesi bekleniyor.

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