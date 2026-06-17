Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 17 Haziran 2026 tarihli su kesintisi programını resmi internet sayfası üzerinden yayımladı. Yayımlanan kesinti programına göre, Ankara'nın 6 ilçesine su verilemeyecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Haziran 2026 tarihinde Ankara'nın çeşitli ilçelerinde arıza ve altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintileri uygulanıyor.

Su kesintilerinden etkilenen ilçeler arasında Etimesgut, Beypazarı, Gölbaşı, Kahramankazan, Ayaş ve Yenimahalle yer alıyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntılarını araştırıyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?

17 HAZİRAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI



ASKİ su kesintisi programı 17 Haziran! Ankarada sular ne zaman gelecek?

ASKİ su kesintisi programı 17 Haziran! Ankarada sular ne zaman gelecek?

ASKİ su kesintisi programı 17 Haziran! Ankarada sular ne zaman gelecek?

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