İsmail Kartal: "Daha farklı kazanabilirdik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı mağlup ettikleri müsabakanın ardından açıklamalar yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından konuştu.

"DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"

Oynanan oyundan memnun olduğunu belirten Kartal, "Sturm Graz'a çok iyi çalıştık ve çok iyi analiz ettik. Sahada istediklerimizi yapmaları ekip olarak bizi çok mutlu etti. İki aşamalı bir maç, 2-0 kazandık ama Şampiyonlar Ligi maçları zordur. İkinci maça 0-0 gibi hazırlanacağız ve aynı ciddiyetle oynayarak turu geçmek istiyoruz. Taktik disiplinden vazgeçmedik ve oyunumuzu oyuncularımız benimsemeye başladı. Gelişiyoruz ama daha yolumuz var. 4-0 bitebilirdi, pozisyon vermeden bitirdik ve bu anlamda çok mutluyum." diye konuştu.

"VERDİĞİMİZ GÖREVİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRİYOR"

Greenwood, Asensio, Kante ve Anderson Talisca'nın performansları hakkında konuşan İsmail Kartal, "Mason Greenwood çok güzel bir gol attı, kendisinden beklenen goller... Mason Greenwood, Marco Asensio da iyi performans ortaya koydu. Yavaş yavaş geliyoruz. Fizik olarak yüzde 75, yüzde 80'lerdeyiz... Yüzde 10 daha yukarı çıkıp oralarda kaldığınız zaman sezonu o şekilde götürebilirsiniz. Topu geri kazanma süremizden çok memnunum ve çok mutluyum. N'Golo Kante'nin gelmesi sonrası Matteo Guendouizi ile birlikte uyumları... Merkezi çok iyi kapattık. Topun hızını arttırdık ve rakibi geriye yaslandırdık. Vedat Muriqi sakat, Cheriff'in de sakatlıkları vardı ve tam hazır değildi. Talisca verdiğimiz görevi layıkıyla yerine getiriyor. Gelişmelere göre devam edeceğiz. Onu da bir şekilde değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal

"DAHA GİDECEK YOLUMUZ VAR"

Maç öncesi yapılan toplantıya dair konuşan deneyimli teknik adam, "Dün gece çok özel toplantı yaptık, orada oyunculardan da geri bildirimler oldu. Taktiksel olarak toplantılar yaptık, oyunumuzla ilgili... Bunların her gün sahada ortaya çıkması bizi çok mutlu ediyor. Daha gidecek yolumuz var." dedi.

"KEREM BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OYUNCU"

Sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin durumunu yarın öğreneceklerini aktaran Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kerem bizim için çok önemli oyuncu. İlk devre birkaç top kaybı yaptı iyi niyetiyle. Devre arası kendisiyle konuştum. Biraz daha topa sahip olman lazım, orta sahaya baskılarda yardım etmen lazım dedim. Çok çizgide kalıyorsun dedim. İkinci yarı bunları yaptı. Özverili mücadele etti. Onu da tebrik ederim."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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