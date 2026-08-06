Mason Greenwood hayran kaldı: "İnanılmazdı!"

Fenerbahçeli futbolcular Mason Greenwood ve Anderson Talisca, Sturm Graz'ı mağlup ettikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 yenen sarı lacivertlilerde galibiyet gollerini atan Mason Greenwood ve Anderson Talisca, karşılaşmayı değerlendirdi.

"ATMOSFER İNANILMAZDI"

Taraftarın desteğini sahada hissettiklerini belirten Greenwood, "Atmosfer inanılmazdı! Bizim ihtiyacımız olan anlarda çok yardımcı oldular. Sahada desteklerini hissettik. Çok önemli ve çok güzeldi." dedi.

"BİRKAÇ HAFTAYA DAHA İHTİYACIM VAR"

Attığı gol hakkında konuşan ve fiziksel durumuna değinen İngiliz yıldız, "Rakipler attığım golü görüp önlem alacaklardır. Çalıştığımız bir şey, sahada nerede boşluk bulacağımı arıyorum. Marco çok iyi bir pas çıkardı ve ben de iyi bir şut attım. İlk golümü attığım için çok mutluyum. Birkaç haftaya daha ihtiyacım var, daha da iyi olacağım. Sonrasında yüzde 100 olarak hazır hale geleceğim." diye konuştu.

Fenerbahçe - Sturm Graz

"SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Takım olarak sıkı bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Anderson Talisca, "Beni değil, bütün takımı tebrik etmemiz lazım. Takım olarak iyi oynarsanız, bireysel performansınız artar. Sıkı bir şekilde çalışıyoruz, bu herkesin performansına yansıyor. Kendi performansımdan da mutluyum. Aslında bir 9 numara golü diyebiliriz. O pozisyonun gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Hocamız bana çok yardım ediyor. Zeki Hoca, Kuyt Hoca da bana bu çalışmalarda yardım ediyor. Bu çalışmalar da sizi daha iyi yapıyor." ifadelerini kullandı.

"TAKIMA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"

Pozisyonu hakkında da konuşan Brezilyalı yıldız, "Pozisyonlar hakkında konuşmuyorum. Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım, takıma yardım etmek istiyorum. Ama fena da gitmiyor." dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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